Schinken-Spargelröllchen to go Das optimale Vatertagsgericht

Es kann nicht schaden, sich schon vorm Vatertag zu überlegen, welcher Reiseproviant im Leiterwagen, Fahrradanhänger oder dem Rucksack mitgenommen werden kann. Außerdem muss die Wegzehrung ja auch nach der vierten Halben noch als Ergänzung zur Flüssignahrung akzeptiert werden.

Keine Problem dürften Speisen bereiten, die es in den Kanon der Nationalgerichte geschafft haben. Diesen Ritterschlag erteilen nicht irgendwelche Kochkolumnisten. Der Status unseres heutigen kulinarischen Vorbilds lässt sich eher daran ablesen, dass die Begriffe Schinken-Spargel-Rollen mehr als eine halbe Million Suchmaschinentreffer liefert. Und daran, dass es dieses Speisenprinzip zum eigenen Tütenpulverprodukt gebracht hat -"Maggi Fix für Spargel-Röllchen mit Schinken".

Und wie schön wäre es an dieser Stelle, wenn man die Volksnähe und Omaküchenwärme dieser Tellerspeise elegant verbinden könnte mit den Anforderungen einer mobilen Vatertagsgesellschaft. Unterwegs etwas Sättigendes mampfen zu können, ohne sich noch mehr das Hemd zu bekleckern, als das mit den mittäglichen Curry-Pommes-Rotweiß ohnehin schon passiert ist? Alles kein Problem mit unseren "Vatertags-Spargelröllchen To Go".

Unsere kleine Hobbyküche ist ja seit Jahren immer wieder zur Stelle, wenn es darum geht, Reisende unterwegs mit kulinarisch spannenden Alternativen zur typischen To-Go-Kost zu umhegen: Zum Beispiel die Bratwürste im Schlafrock oder der Picknick-Klassiker Hühnerteile im Brotmantel, bei dem man die umhüllende Beilage gleich mitessen kann. Durch die Zubereitung in der Fettpresse ganztägig saftig bleibt die frittierte Pizza. Die beliebten Feta-Röllchen in der DIY-Version taugen für alle, die weder Ei noch Fleisch essen, wohingegen Schottische Ostereier für jene Mitmänner bestimmt sind, die außer Hack und gekochte Eier nichts weiter zum Glücklichsein brauchen.

Überlebenswichtige Fettkalorien als Trinkunterlage

Immer noch Hunger? Dann nichts wie ran an die opulente Bento-Box, bei der wir Papa praktischerweise die wichtigsten Schmiermittel - Ketchup und Mayonnaise - in damit aufgezogene Einwegspritzen packen. Wer aber Wert auf Regionalität und Saisonalität legt, ist vielleicht besser bedient mit unserer Neuinterpretation des klassischen Musters: Spargelstange in Schinkenscheibe. Beides lässt sich durch die Ummantelung mit einer Pfannkuchenschicht und das anschließende Frittieren bequem transportieren. Die dadurch gewonnene Extraportion Fettkalorien liefert dann auch die nötige Trinkgrundlage für alles, was da kommen mag.

Einen zusätzlichen Kulinarik-Kick bekommen die Röllchen durch die Verwendung feinkörnig gemahlener Buchweizengrütze als Panierung. Der Pfannkuchenteig wird durch die Zugabe von Rapsöl gut rollbar und trocknet unter der Panierungskruste nicht aus. Zusätzlich sorgt der mit eingewickelte und beim Frittieren geschmolzene Käse für weitere Saftigkeit. Diese To Go-Rollen bleiben garantiert bis tief in den Vatertagsabend lecker und nahrhaft.