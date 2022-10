Nervennahrung Heute gibt es schwedische Zimtschnecken

Am morgigen Tag wird es also in ganz Schweden nach kanel riechen – und nach kardemumma, Kardamom. Der wird in den Teig eingearbeitet und sorgt für gute Laune, Kardamom wirkt nachweislich stimmungsaufhellend. Besonders, wenn er in einer der fröhlichen Kanelbullar-Schöpfungen daherkommt, die an diesem Tag die Zimtschnecke neu interpretieren, etwa als Kanelbullar-Pizza oder als Zimtschnecken-Shake.

Wahre Fans bleiben jedoch beim puren Kanelbullar-Genuss, am liebsten in XXL: das Göteborger Café Husaren serviert Zimtschnecken, die den Durchmesser eines Tellers haben – und jeweils ein halbes Kilo wiegen. Pfundweise Glück!