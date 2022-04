Die feine Gesellschaft folgte ihrem Beispiel, Teetrinken wurde populär, ab 1750 wurden die ersten Tea Gardens eröffnet, mit der Senkung der hohen Teesteuer im Jahre 1783 wurde Tee auch für die Mittelschicht erschwinglich. Um 1840 erfand Anna Russell, Duchess of Bedford, eine Hofdame von Queen Victoria, den Afternoon Tea, eine kleine Mahlzeit zwischen Lunch und Dinner, das damals recht spät, gegen 21 Uhr, serviert wurde. Sie bemerkte am Nachmittag »a light feeling«, ein flaues Gefühl, dem sie mit einem kleinen Imbiss und einer Kanne Tee beikam. Der Afternoon Tee wurde am viktorianischen Hof eine Institution, der bald vom Bürgertum übernommen und sogar – mit der Tee-Party des verrückten Hutmachers in »Alice in Wonderland« – in die Weltliteratur einging.