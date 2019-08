Da kann man noch so regional, nachhaltig oder sonst wie gewissenserleichternd Lebensmittel einkaufen - wenn am Ende ein großer Teil davon in die Tonne wandert, ist niemandem geholfen. Wie man bei der Küchenarbeit so wenig wie möglich wegwerfen muss, zeigen zwei aktuelle Kochbücher. Mit höchst unterschiedlichem Erfolg.

Die Berliner Köchin Sophia Hoffmann, die es in Veganer-Kreisen mit Büchern wie "Sophias vegane Welt" oder "Vegan Queens" zu einer Art Tierfrei-Übermutter gebracht hat, erklärt in "Zero Waste Küche" auf immerhin 138 von 248 Seiten die Grundlagen zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung.

Zunächst stehen Einkaufstipps für saisonales und regionales Essen im Vordergrund, was allein durch die schiere Frische und den Einzelverkauf der Marktware eine eher einfache Übung ist. In Plastik eingeschweißte Erdbeeren im Dezember kommen also nicht in die Tüte.

Preisabfragezeitpunkt:

31.07.2019, 14:48 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Sophia Hoffmann

Zero Waste Küche Verlag: ZS Verlag GmbH Seiten: 248 Preis: EUR 24,99

Nicht minder naheliegend, aber für Einsteiger halbwegs hilfreich, sind die Erklärungen zu den verschiedenen Mindesthaltbarkeitsbegriffen, Tipps zum Haltbarmachen der Reste von Einfrieren bis Trocknen, sowie die ausführlichen Tricks für 40 Lebensmittel von Äpfeln bis Zwiebeln auf jeweils zwei Buchseiten. Im Inhaltsverzeichnis überraschen die Unterkapitel zu Fisch, Fleisch, Eiern und Milchprodukten - interessant auch, weil die ansonsten rein vegane Ausrichtung des Buches sonst nirgends erwähnt wird.

Doch ein Blick in die tierischen Kapitel zeigt, dass hier eine Mogelpackung geschnürt wurde. Statt Verwertungsinfos gibt es die Moralkeule: Wer Eier kauft, schreddert männliche Küken, Fischesser zerstören die Weltmeer-Fauna, Milchtrinker machen Kälbchen zu Halbwaisen und bekommen Eierstockkrebs (steht da wirklich) - und wer heute noch Fleisch isst, gehört sowieso ins Umerziehungslager.

Die Küchenreste-Rezepte sind weder besonders inspiriert noch raffiniert. Darüber könnte man ebenso hinwegsehen wie über die zahlreichen Schreibfehler. Hinzu kommen aber auch noch fragwürdige Zahlen zum Tierverzehr und Umwelt. Alles in allem kein Hauptgewinn.

Dann schon lieber das unaufgeregt aufgeschriebene und superinformative "Clever kochen - null Abfall" von Giovanna Torrico und Amelia Wasiliev, das nun endlich in deutscher Übersetzung erschienen ist. Die mehr als hundert allesamt lohnenden Reste-Rezepte sind klar strukturiert, übersichtlich gestaltet und gut fotografiert. Zusätzlich liefert Torrico nützliche Tipps für typische Küchensituationen wie das Trennen von Eiern und den erstmal nicht benötigten Rest.

Preisabfragezeitpunkt:

31.07.2019, 14:49 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Giovanna Torrico, Amelia Wasiliev

Clever kochen - null Abfall: 100 Rezepte für eine Küche ohne Verschwendung Verlag: AT Verlag Seiten: 256 Preis: EUR 20,00 Übersetzt von: Barbara Buchwalter

Für das Eiweiß empfiehlt die Null-Abfall-Köchin Meringue, Financiers oder Light-Omelette, das Eigelb verarbeitet sie zu Kaffee-Eis, Aioli, Mürbteig, Crema Catalana oder Spaghetti Carbonara. Karkassen bringen Power in Brühen und Suppen, aus Fischköpfen wird ein kräftiger Fond gekocht, Fleischreste zu Jerky gedörrt, und sogar die dünnen Fischreste an der Haut nach dem Lachs-Filetieren sind noch für ein Tatar gut.

Auch in diesem Buch sind die Verwertungsideen für pflanzlich basierte Lebensmittel in der Überzahl. Völlig zu Recht, denn das ist auch in jedem Allesfresserhaushalt die mengenmäßig am häufigsten weggeworfene Nahrungsgruppe. Wie zum Beispiel die bockelharten Weißbrotscheiben, die von der Grillparty übrig sind, mit denen wir heute unsere Knoblauchkaltschale binden.