Nervennahrung Heute gibt es Spaghetti alla Nerano

Wem die Ehre der Urheberschaft dieses köstlichen Sommergerichtes aus nur drei Zutaten zukommt, ist in so einem Moment egal. Auch dem Prinzen wäre es bestimmt höchst unwichtig. Pupetto pfiff auf seinen Nachruhm, lebte nur in der gleißenden Gegenwart und verfügte, dass auf seinem Grabstein einst stehen sollte: »Non fece mai niente di importante nella vita, ma non fece non male a nessuno. Si divertì.« – »Er hat nichts Wichtiges geschaffen, aber hat auch niemandem etwas Böses getan. Er hatte Spaß.«