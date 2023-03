Nervennahrung Heute gibt es Spaghetti alla Puttanesca

Er habe nichts. ABER, sagte Sandro Petti, bevor er von seinen hungrigen Gästen ausgebuht wurde: Er habe ein paar Dosen mit Tomaten, Sardellen, Kapern, ein großes Glas mit getrockneten schwarzen OIiven. Ein paar Nudeln: Spaghetti! Also ließ er sich breitschlagen und kochte mit dem, was seine Speisekammer hergab. Und aus ›Puttanata‹ – Unordnung, Laissez-faire – wurde die ›Pasta alla Puttanesca‹, die ›Pasta nach Hurenart‹: ein Essen, das die Gäste begeisterte und als ein All-time-Favorite in die WG-Kochbücher dieser Welt eingegangen ist: ein Gericht, so schnell gemacht, wunderbar intensiv schmeckend und sättigend. Ein Essen, das auch um Mitternacht kinderleicht zuzubereiten ist, weil die Chancen extrem gut stehen, dass sich so gut wie alle Zutaten in einem durchschnittlichen Vorratsschrank befinden.