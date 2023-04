Nervennahrung Heute gibt es Spargel-Erbsen Risotto

Dass man Risotto-Reis auf keinen Fall waschen darf, ist klar: Es ist ja die Stärke, die am Korn haftet, die für die Cremigkeit sorgt.

Butter oder Olivenöl? Beides! Zu Beginn das Öl, ganz am Ende die Butter. Im Olivenöl wird der Reis angebraten, ungefähr eine Minute, bis er Reis zu »knistern« beginnt. Mit Weißwein löscht man zischend ab, so kocht der Alkohol heraus. Dann schaltet man die Temperatur herunter, nun kommt heiße Brühe ins Spiel. Man erhitzt sie in einem Extratopf, immer wieder wird ein Schöpflöffel zum Reis gegeben. Sie muss unbedingt die ganze Zeit sieden, damit der Garprozess des Reises nicht unterbrochen wird. Ab und zu wird gerührt, nicht ständig, gelegentliches Umrühren reicht. Wenn man es macht, dann aber auf jeden Fall mit einem Holz- oder Plastiklöffel, scharfkantiges Metall verletzt die zarten Körnchen, zu viel Stärke tritt aus, der Risotto wird breiig. Wer einen Kochlöffel mit Loch hat, nimmt am besten den, durch das Loch wird das Umrühren schonender für den Reis.