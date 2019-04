Spargel mit Saibling und Morcheln Frische Sahne Fischfilet

Wer nicht eng befreundet ist mit Fischers Fritze, bekommt keine frisch gefischten Fische in die Küche gebracht, sondern muss seiner Händlerin vertrauen. Und selbst wenn die eine ehrliche Haut ist und nicht die Ware empfiehlt, die in Wahrheit nur dringend abverkauft werden sollte, ist der dort gepriesene "Frischfisch" nicht wirklich wörtlich zu nehmen. Denn dieser Begriff sagt nichts über die tatsächliche Frische des Fisches aus, er dient nur zur Abgrenzung gegenüber haltbarer Ware wie Konserven, Präserven (in Lake), TK, Fermentation und Räucherfisch.

Wenn man also nicht in der Nähe kleiner deutscher Seehäfen wie Niendorf an der Ostsee oder Büsum (Nordsee) wohnt, wo tatsächlich morgens der wenige Stunden alte Fang direkt ab Kutter verkauft wird, muss stets ein paar Tage auf seinen "Frischfisch" warten. Kein Problem, hat der gekühlte Fisch doch nach Lösung der nur wenige Stunden dauernden Totenstarre auch ein bis zwei Tage später noch sein Top-Aroma konserviert.

Ein Tag Vorsprung vor Süddeutschland

Allerdings dauert es manchmal bis zu einer Woche, bis die auf den großen Trawlern nach dem Fang mit Eis bedeckt bei maximal 0-2°C gelagerten Meeresbewohner beim heimischen Fischhändler als "Frischware" ankommt. Da gewinnt selbst der Konsument in Hamburg oder Bremen nicht mehr als den einen weiteren Tag, den die Fische zu den Verkaufsstellen in Süddeutschland unterwegs sind.

Im Restaurant ist ebenfalls Vorsicht geboten: Nur der "Catch of the day" oder "Tagesfang" muss wirklich an diesem Tag ins Netz oder an die Angel gehen; der "Fisch des Tages" dagegen darf schon vorgestern vom Händler angeliefert worden sein. Hilfreich ist auch ein Blick auf die Fangsaisons, die verraten, wann die jeweilige Sorte am besten schmeckt. So ist zum Beispiel eine vor April gefangene Scholle meist mager und voller Rogen, erst mit den "Maischollen" beginnt die Saison.

Deshalb ist es jenseits der Küstenregionen keine schlechte Idee, öfters mal tatsächlich frisch aus Bach, Teich, See oder zertifizierter Aquakultur gefangene Forellen, Karpfen, Huchen, Felchen, Renken oder Hechte dem lange transportierten Meeresfisch vorzuziehen. Hier hat in den letzten Jahren der Saibling eine große Beliebtheit bis hinauf in die Spitzengastronomie erlangt. Er gehört zur Familie der Lachsfische (Salmonidae) und lebt in Bächen, Seen und Flussmündungen - aber nur, wenn das Wasser dort nicht zu warm und vor allem so sauber und sauerstoffreich wie möglich ist.

Dennoch ist es eine gute Idee, bei Zucht-Saiblingen sicherheitshalber auf die Zertifizierung der Betriebe zu achten. Das Logo des "Aquaculture Stewardship Councill" (ASC - der Zuchtfisch-Ableger des MSC) zum Beispiel garantiert nachhaltiges Futter und Rückverfolgbarkeit von der Verpackung oder Fischtheken-Info bis zum Zuchtbetrieb. Härter sind die Kriterien beim EU-Biosiegel, während die im Moment strengsten Kriterien in Sachen Besatzdichte, Hormon- und Medikamenten-Gabe und Gentechnik beim Verband "Naturland Aquakultur" zum Einsatz kommen.

Butterzart und feinaromatisch

Dieses Logo trägt auch unser heute in der Hobbyküche verarbeitete Seesaibling. Der ist, wenn man ihn nicht zu lange zu hohen Temperaturen aussetzt, der ideale Geselle für Fisch-Einsteiger: Aus zertifizierter Aquakultur kann er nahezu ganzjährig knackfrisch gekauft werden, die Filets lassen sich auch vom ungeübten Zerleger problemlos von Gräte und Haut befreien, und sein lachsrotes, nicht zu fest gepacktes Muskelfleisch ist butterzart und feinaromatisch.

Für unsere aktuelle, nach einigen Runden von ausgesprochen simpel umzusetzenden Rezepten mal wieder recht anspruchsvolle kulinarische Fingerübung "Spargel | Saibling | Morcheln" nutzen wir die wichtigsten Stärken dieses Salmoniden: Das leichtfüßige, im Abgang interessant mineralische Aroma passt hervorragend zwischen Spargel und Morcheln. Um auch texturell dieses hohe kulinarische Niveau zu halten, erwärmen wir die auf konstante Dicke zugeschnittenen Kernfilets ("Loins") nur ganz leicht auf maximal 45 °C Kerntemperatur und erhalten dadurch die wunderschöne Färbung des Fisches und hindern zugleich die bei Temperaturen ab etwa 55°C unschön weißlich denaturierende Albumine am Ausflocken.

Aus den Abschnitten und allen anderen brauchbaren Filet-Resten der Zerlegung wird mit möglichst scharfem Messer ein feines Tatar geschnitten, das von ebenfalls stark zerkleinerten halbtrockenen Tomatenfilets eine edle Säure verliehen bekommt - die ideale Ergänzung zu der mit Hilfe einer neuen, von vielen Sterneköchen bereits hochgeschätzten Miso-Paste auf Lupinenbasis einer kleinen Schwarzwälder Manufaktur wunderschön mundfüllend wirkenden Cremigkeit der Spargelmousseline.