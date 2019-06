Rezept für Spargel Jeden Tag eine gute Tarte

Die Frühsommersonne hat die Spargelernte erwartungsgemäß beflügelt. Die Stangen werden damit auch finanziell so interessant, dass man bei Kilopreisen von dauerhaft deutlich unter zehn Euro auch mal das eine oder andere Küchenexperiment wagen kann. Noch mehr Geld lässt sich sparen, wenn nicht immer nur Spargel der obersten von drei in Deutschland angebotenen Handelsklassen gekauft wird.

Bei der Topware der Handelsklasse Extra sind die Stangen mindestens 12 mm dick, komplett gerade, nirgendwo holzig oder gespalten (Toleranz: 5 Prozent) und die Köpfe sind fest verschlossen. Da Spargel aus 95 Prozent Wasser besteht, sollten die Enden beim Drücken etwas Saft zeigen.

Nicht absolut gerade wie Lanzen muss Spargel der Handesklasse HK I wachsen. Er darf leicht gebogen sein und minimale Ausbuchtungen haben (Toleranz: 10 Prozent). Auch hier müssen die Köpfe verschlossen sein, es ist aber eine leichte Verfärbung zulässig. Die Stangen müssen einen Durchmesser von mindestens 10 mm haben.

Für Spargelsuppen, Risotti oder als in schräge Scheiben geschnittene Zutat langt in der Regel auch die Handelsklasse HK II. Die Stangen dürfen krumme Formen und deutliche Ausbuchtungen haben, die Köpfe müssen nicht verschlossen sein und die Schalen können verfärbt sein. Eine Dicke von maximal 8 mm kann für manche Anwendungen wie Spargelsalat oder Schinkenröllchen sogar vorteilhaft sein. Oder für unseren Spargelkuchen.

Das heutige Hobbyküchenrezept ist ein Muss für alle Pfadfinderhaushalte, die sich den kulinarischen Wahlspruch "Jeden Tag eine gute Tarte" auf die Fahne geschrieben haben. Diese Variante kann im Gegensatz zu orginalgetreueren Tarte-Rezepten, bei denen der Teig oben auf die in der Pfanne karamellisierten Stangen gelegt und nach dem Backen gestürzt werden muss, auch von handwerklich weniger sicheren Hobbyküchenschaffenden gemeistert werden.

Garmethodenklassiker aus der französischen Spitzenküche

Als Kuchenbasis kneten wir einen schnellen wie einfachen unsüßen Mürbeteig. Wer noch weniger Zeit hat, kann auch einen Pizzaboden aus dem Kühlregal auspacken und ihn in rechteckige Form rollen. Geschmacklich viel entscheidender ist die Zubereitungsweise der Spargel und die Tricks beim Kochen der zwischen Stangen und Teig gestrichenen Kartoffelcreme. Die Spargel werden nach dem Schälen nämlich mit einem französischen Garmethodenklassiker gekocht: Dünsten in vergleichsweise wenig Fond mit etwas darin aufgelöster Butter.

Vorteil: Die Stangen geben dabei keinerlei Aroma in die Kochumgebung ab und bleiben nach etwa acht Minuten in der Pfanne noch strukturell straff genug für die Nachbearbeitung. Denn der Spargel bekommt im Laufe dieses Rezepts noch zwei Mal Hitze ab. Zunächst brennt ihm ein Grillrost Branding-Streifen ein, die im finalen Gericht für eine unerwartet herzhafte BBQ-Note sorgen. Und zweitens wird er als Topping der Tarte auch noch im Ofen gebacken.

Der Rest der etwas eingekochten Dünstflüssigkeit in der Pfanne wird mit Gemüsebrühe verdünnt und dient als Garungsmedium für die Kartoffeln, deren zuvor klein geschnittenen Stücke sich begierig mit den Aromen vollsaugen. Parallel wird ultrafein gewürfelter Tiroler Bauchspeck in Milch aufgekocht und gibt dabei seinen vollen Rauchgeschmack in die Flüssigkeit ab, mit der dann die Kartoffeln zu einem handgerührten Püree verarbeitet werden. Weil das Rezept bis auf diesen Punkt fleischfrei ist, können sich Vegetarier auch fein geriebene italienische Scamorza (Räucherkäse) in die Kartoffelmasse rühren.

Das Prinzip dieser Speise eignet sich ebenso zur Herstellung superleckerer Finger-Food-Häppchen und kann, wenn die Spargelpreise noch weiter fallen, auch auf großen sommerlichen Gartenpartys zu einem echten Renner werden.