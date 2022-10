Nervennahrung Heute gibt es Spinatknödel

Spinat – allein ihn zu riechen, wenn ich aus der Schule kam und meinen Schulranzen in die Ecke pfefferte, drückte meine Laune nach unten. Ich mochte seine Bitterkeit nicht, genauso wenig wie seine Konsistenz. Und am wenigsten gefielen mir am Spinat die Mengen und die Häufigkeit, mit der es ihn ab Ende September bis weit in den November hinein in meiner Familie gab, in riesigen Töpfen serviert.