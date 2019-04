Grillbuch-Tipps und ein Rezept Brillieren beim Grillieren

In der einschlägigen Begleitliteratur für Rostfreuden aller Art haben international zwei Autoren den besten Ruf: Der "Weber"-Haus-Herold Jamie Purviance ("Grillbibel") und sein US-Kollege Steven Raichlen, der ebenfalls den Heilige-Schrift-Vergleich nicht scheut. Es sei ihm verziehen, denn "The Barbecue Bible" und zuletzt die "Smoker Bible" sind fast so vollständige und profunde Fachbücher wie sein bislang bestes Werk "Saucen, Rubs, Marinaden". Es liefert mehr als 220 Rezepte aus aller Welt, nirgends wurden Tunken bisher klüger erläutert als in diesem Buch.

Das gilt auch für sein jüngstes Buch "Project Fire", das nun unter dem Bandwurmtitel "Project Fire: Die besten Grilltechniken und 100 unwiderstehliche Rezepte für Einsteiger und Profis, Grillen in der Glut, am Drehspieß, auf der Plancha" auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Anhand der Rezepte erklärt Raichlen allerlei BBQ-Methoden von Kamadoo bis zu spanisch inspiriertem Plancha-Grillen. Er verrät, wie in der Glut gegart wird und gibt Tipps für Mehrgangmenüs vom Gasgrill. Auch fortgeschrittene Griller kommen dabei auf ihre Kosten.

Dazu gibt es haufenweise Ideen, wie das gewaltige Prime-Rib auf einem Drehspieß ringsherum gleichmäßig gegart wird, oder Lammkeule mit echtem Tandoori-Geschmack auch ohne indischen Lehm-Ofen gelingt. Er serviert Pizza direkt vom Grillrost statt wie sonst üblich vom obenauf gelegten Schamottstein, und packt Hummer im brutalen "Caveman"-Style auf die Glut. Zum Nachtisch gibt es Rum-flambierte "Piña-Colada"-Snacks aus der Feuerschale. Allein die Fotos anzuschauen ist eine große Freude. Sie sind authentisch und zeigen meist die jeweilige Grillmethode.

Aufgebrochene Weidetiere

Das ist leider keine Selbstverständlichkeit. Viele Grillbücher entstehen im Winter in geschlossenen Studios und werden allenfalls durch ein paar Symbolfotos lachender Grillgruppen ergänzt. Das ist auch die Grundschwäche von "Grillen für Foodies & Friends", das neben einem dämlichen Titel den Zweck hat, den (technisch durchaus sehr durchdachten) Kugelgrill eines Schweizer Herstellers zu bewerben. Die "70 kreativen Rezepte" der Autoren - ein Frankfurter Ökotrophologen-Paar - sind größtenteils auf Anfängerniveau, weitgehend überraschungsfrei und so gut wie nie mit Fotos illustriert, die irgendetwas mit der konkreten Grillsituation zu tun haben. Authentisch geht anders.

Zum Beispiel so wie in "Asado". Dafür lockte Grillweltmeister Adi Bittermann drei alpine Glutanbeter im "besten Alter" in Österreichs Dschungel-Outback. Dort brutzelte das Quartett sein Fleisch über dem Lagerfeuer, ganz nach dem Vorbild der argentinischen Gauchos. Wer beim Anblick aufgebrochener, gekreuzigter Weidetiere über rauchenden Feuerstellen weiche Knie bekommt, ist bei den "Foodies" besser aufgehoben. Ansonsten erfährt man aber wirklich alles, was man zum Grillen in freier Natur wissen muss, und wie man sich aus einfachen Mitteln die Werkzeuge dazu baut. Erfreulicherweise gelingen viele der Rezepte auch auf normalen Gartengrills.

Für unser "Surf & Turf mit Quinoasotto und Senfsauce" müssen nur ein oder zwei Komponenten auf den Grillrost - wenngleich man es auch problemlos auf einem größeren Gasgrill mit Seitenbrennern kochen könnte, ohne den Herd in der Küche anschalten zu müssen. Direkt gegrillt werden auf jeden Fall die bardierten Schweinefilet-Tournedos ("Turf") und die krossen Bacon-Scheiben. Wer mag, brät die ausgelösten Garnelen ("Surf") auf einer Plancha (Grillplatte).

Auf der Plancha lassen sich problemlos auch die Champignons rösten. Die Sauce ist Seitenbrenner-tauglich, ebenso die Quinoa-Beilage, die ähnlich wie ein Risotto gekocht wird, aber nicht so extrem sättigt wie der Reis. Ohnehin ist diese Variante von "Surf & Turf" leichter und bekömmlicher als vieles, was in der Gastronomie unter diesem Namen aufgetischt wird. Unsere Rezept stillt kleinen bis mittelgroßen Hunger oder taugt als hübsch dekorierter Hauptgang in einem festlichen Dreigang-Menü.