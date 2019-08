Rezept für Teriyaki-Saibling mit Wasabi-Erbsenpüree Fusionieren Sie doch einfach

Für unser heutiges Hobbyküchenrezept setzen wir auf Aquakultur-Saibling aus ACS-zertifizierten europäischen Zuchtbetrieben. Das Kürzel steht für "Aquaculture Stewardship Council" und ist der Zuchtfisch-Ableger des Fisch-Siegels MSC. Auch dieses Zertifizierungssystem ist unter Mitwirkung des WWF entstanden. Das Siegel können Zuchtbetriebe bekommen, die nachhaltiges Futter einsetzen und für geringe Belastung der Umgebung sorgen. Weitere Kriterien sind: Sozialstandards der Beschäftigten, Erhalt der Artenvielfalt, Einhaltung der jeweiligen nationalen Gesetze und Rückverfolgbarkeit jeder Fischverpackung zum Herstellungsbetrieb.

Aus ASC-Betrieben kommen seit einiger Zeit immer häufiger auch hervorragende Exemplare des Lachsfisches Saibling. Seine hellroten Filets erinnern an den Großcousin, sie sind aber nicht so fett und haben einen edlen, leicht mineralischen Eigengeschmack. Das Fleisch ist extrem saftig und zart, vor allem, wenn es nicht zu stark und zu lange erwärmt wird. Genau das prädestiniert den Saibling für asiatisch angehauchte Speisen, für die er nur leicht (unter 60 °C) erwärmt wird - wie zum Beispiel "Teriyaki-Saibling mit Wasabi-Erbsenpüree und BBQ-Limette".

Neben dem Wasabi im Erbsenpüree gibt die Teriyakisauce diesem Gericht seinen Geschmack. Sie ist eine der wichtigsten Würzsaucen Japans, wird aber überall in Asien gegessen. Traditionell besteht sie aus nur drei Zutaten: Sojasauce, Sake und Zucker. Letztere können aber auch durch die fermentierte Reis-Süße Mirin ersetzt werden. Häufig sind - wie auch in unserem Teilrezept für selbstgemachte Teriyaki - zusätzlich Knoblauch, Ingwer und Sesam am Start.

Lecker und gesund würzen

Das alles klingt nicht nur lecker, es ist auch eine sehr gesunde Art des Würzens. Es sei denn, man kauft industriell mit Billigzutaten hergestellte Teriyakisauce. Hier lohnt stets ein Blick auf die Zutatenliste. So konterkariert zum Beispiel der thailändische Hersteller "Healthy Boy" seinen Firmennamen mit den Geschmacksverstärkern E621, E631 und E627, dem Konservierungsstoff E211 und dem Farbstoff E150c - also alles, was kein gesunder Boy braucht.

Selbstreduzierte Teriyaki schlägt die Regalware auch geschmacklich um Längen. Außerdem hat Selbermachen hier den Vorteil, dass man selbst über die Sämigkeit der Sauce bestimmt. Wenn sie zum Beispiel nicht als Topping zum Direktverzehr, sondern als Marinade für Fisch, Fleisch oder Gemüse verwendet werden soll, ist es besser, die Sauce viel kürzer zu kochen. So bleibt sie flüssiger und es verdampft weniger des antibakteriell wirkenden Alkoholanteils im Mirin (ca. 14 Prozent).

Wer, wie die meisten Menschen, kein Problem mit tierischen Zutaten hat, sollte auch einmal die bei Spitzenköchen in Singapur und Hongkong beliebte Teriyaki-Variante ausprobieren. Sie rösten erst einmal in einem offenen Bräter ein paar Kilogramm Geflügelkarkassen (hier ist Ente besser geeignet als Huhn) unter dem Backofengrill dunkelbraun an und löschen den Ansatz dann mit Sojasauce, Sake und etwas Mirin ab. Danach lassen sie das Ganze einen halben Tag lang bei 120 C (keine Umluft) köcheln. Erst nach dem Passieren wird die Sauce dann noch mit Zucker abgeschmeckt. So lässt sich die Süße der Sauce besser dosieren.