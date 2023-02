In »Guglhupfgeschwader«, der aktuellsten Folge aus der Reihe der verfilmten Eberhofer-Krimis, ermittelt Franz Eberhofer gegen Kuglmayer, den er der Korruption verdächtigt. Nicht zu Unrecht: Als Eberhofer die Hintertann-Dienststelle aufsucht, ist oben, im Erdgeschoss, alles in bester Ordnung. Aber unten, im Keller, zu dem sich Saloon-Türen öffnen, kommt gerade der Kuglmayer schweißnass und glänzend und nur mit einem Tuch um die Hüften aus der Sauna, hält an seiner Tiki-Bar Hof, schenkt an seine Belegschaft reißende Fluten von Marillenschnaps aus.