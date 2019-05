Grilltipps für mehr BBQ-Spaß So wird es gesund und gut

Kühlen und kochen. Je wärmer der frühsommerliche Grillabend, umso schneller vermehren sich Keime und Erreger auf dem noch rohen Grillgut oder den Salatbeilagen. Deshalb gilt striktes Roh-Ei-Verbot für alle Saucen und Mayos. Das (frisch gekaufte) Fleisch nach Möglichkeit in einer Kühlbox neben dem Grill aufbewahren. Alle benutzten Marinaden vorher mindestens eine Minute aufkochen und gut abkühlen lassen. Gegrilltes nicht auf den Tellern servieren, auf denen das Rohe lag. Übrig gebliebenes Grillgut, das nicht in der Kühlbox gelagert wurde, am Ende der Party nicht wiederverwenden oder einfrieren, sondern entsorgen.

Glut tut gut. Fett macht krank. Aber nicht, wenn man es isst, sondern, wenn man es verbrennt: Grillmarinaden enthalten meist viel Öl, das in Stichflammen aufgeht, wenn es in die Glut oder auf die Brennerbleche tropft. Bei der Fettverbrennung entstehen krebserregende PAKs (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) wie das Benzpyren. Deshalb das marinierte Grillgut immer vorher mit Küchenkrepp abtupfen, und Marinadenreste nie in die Glut schütten. Verbrannte Stellen besser abschneiden. Gesünder grillt man nicht nur ohne Flammen, sondern auch mit möglichst wenig Rauch. Deshalb bei Holzkohle und Briketts immer warten, bis die Glut von einer hellen Ascheschicht bedeckt ist - dann qualmt nichts mehr und es glüht nur noch der reine, gesundheitlich unbedenkliche Kohlenstoff.

Leichter ist besser. Fett ist zwar ein super Geschmacksträger, hat aber auch die höchste Energiedichte. Wer also nicht auf gut durchwachsenes Grillfleisch oder Würstchen verzichten mag, kann mit den Beilagen gegensteuern: Gemüse- oder Krautsalate mit Quinoa, Linsen oder Kichererbsen ersetzen problemlos jeden noch so mayoschweren Kartoffel- oder Nudelsalat. Statt Kräuterbutter passt auch Sour Creme zum Steak, am besten in einer aufgeschnittenen Grillkartoffel. Wenn es unbedingt Ketchup oder der Mayo sein muss, sind Zucker- und Fett-reduzierte Varianten die bessere Wahl. Im Zweifelsfall einfach die Saucen selber machen. Dann weiß man, was drin ist.

Alu ist Gift. "Giftiges Aluminium kann aus Folien oder Grillschalen auf säure- und salzhaltige Lebensmittel übergehen. Durch die hohen Temperaturen beim Grillen verstärkt sich dieser Effekt", warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Deshalb besser Schalen aus Edelstahl oder BBQ-Planks aus Salz oder Holz benutzen und statt Folie auf weniger gefährliche Umhüllungen wie ungepökelten Speck (z.B. Lardo), Mais- oder Bananenblätter ausweichen.

Es muss nicht immer Schwenknacken sein. Viele Alternativen zu Bratwurst und Entrecôte sind nicht nur bekömmlicher, sie bringen vor allem Abwechslung auf dem Grill: Einfach ein paar Stücke Grillgemüse (Zwiebeln, Paprika, Fenchel, Zucchini) zu den Fleischwürfeln auf das Schaschlik stecken. Auch mit Geflügelhack gefüllte Paprikaschoten oder Riesenchampignons lassen sich prima grillen, ebenso Halloumikäse, Austernpilze, bardierte Hühnerbrust, Maiskolben im Naturblattmantel, marinierter Seitan, Chicken-Saté, Garnelen, vorgekochter Pulpo - oder gleich einen ganzen Fisch wie Zander, Forelle, Makrele oder Saibling in einer Grillzange auf den Rost legen. Aber Achtung: Fisch nicht zu heiß grillen und die Zeit im Auge behalten, je nach Dicke reichen oft schon weniger als zehn Minuten.

Zu den kulinarisch spannendsten Alternativen gehört unser "BBQ-Auberginensalat". Man kann diese durch die kernigen Grillaromen der Auberginen herzhaft schmeckende Speise nur mit Brot essen als frühsommerlich-vegane Hauptspeise. Der Salat schmeckt aber auch hervorragend als Beilage zu Grillkäse, Fleisch (besonders Lamm und Iberico-Schwein) und mediterran gewürzten Fischen (Dorade oder Wolfsbarsch).