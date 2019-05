Rhabarber-Kokoskäsekuchen Staudenschmaus

Dieses Gemüse - das als Knöterichgewächs eng verwandt ist mit Roter Bete, Spinat, Mangold und Sauerampfer - spaltet die kulinarische Welt: Die einen lieben Rhabarber für seine frische Säure. Der Rest begegnet ihm mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Ekel, befeuert von Horrormeldungen über seine angeblich Mineralstoffe zerstörende Wirkung. Das liegt an der Oxalsäure. Die bewirkt nicht nur ein Zusammenziehen des Gaumens mit gleichzeitiger Speichelturboproduktion. Ähnlich wie die Spinat- und Mangold-Verwandtschaft sorgt diese Säure auch für dieses stumpf-pelzige Gefühl auf Zähnen und Zunge, das die meisten Menschen unangenehm finden.

Wenn man jedoch nicht täglich pfundweise Rhabarberblätter verspeist - in denen die Oxalsäurekonzentration tatsächlich gesundheitsschädlich hoch sein kann - ist diese Pflanze unbedenklich. Erst gegen Ende der Erntesaison (etwa ab der dritten Juniwoche) steigt die Säuresättigung auch in den roten Stielen. Dann müssen sie sicherheitshalber geschält werden. Rhabarber der Sorte "Frambozen Rood" - erkennbar an den dünnen, leuchtend roten Stielen - muss selbst dann nicht geschält werden und eignet sich mit seinem ausgeprägten Beerenaroma perfekt für Desserts wie unseren heutigen Rhabarber-Kokoskäsekuchen.

Doch auch in herzhaften Umgebungen schätzen Köche den Rhabarber wegen seiner kantigen Säure. Sein pH-Wert liegt mit 3,0 (rot) bis 3,5 (grün) zwischen Essig und Orangensaft - also ziemlich genau in der Mitte des Säure-Basen-Spektrums. Das macht Folgeprodukte wie Saft (als ganzjährig nutzbare Zitronenalternative), Chutneys oder Kompotte selbst konservierend - dafür sorgen die Säure und der hohe Gehalt an Vitamin C.

Der britische Kochbuchbestsellerautor Hugh Fearnley-Whittingstall zum Beispiel kombiniert die roten Stangen gern mit Beten, um deren Süße zu kontrastieren. Mit Gurken und Olivenöl wiederum wird Rhabarber zu einer ziemlich abgefahrenen Gazpacho. Die Verbindung mit Rosenkohl und Apfel ergibt ein süßsaures Tatar.

Im Gleichschritt mit Spargel und Erdbeeren

In der Hobbyküche sind wir in Rhabarberfragen bisher vor so gut wie nichts zurückgeschreckt, was mit Süße und Säure machbar ist:

Ähnlich simpel wie das heutige Früchte-Topping kocht auch Alfons Schuhbeck sein Rhabarberkompott: Er gart die klein geschnittenen Stangen nach dem Putzen zusammen mit Him- und Erdbeeren in einer Backform im Ofen, parfümiert aber etwas stärker mit Sirup. Darin sind neben der Vanille auch Zimtrinde und Sternanis, die den Geschmack aber in eine weihnachtliche Richtung drehen. Bei der Grundzubereitung jedoch setzt der Starkoch ebenfalls voll auf die gegenseitige kulinarische Befeuerung der Zutaten.

Apropos Zutaten: Unser heutiges Rezept ist vegan. Als Volumengeber und texturelles Äquivalent zu Quark oder Frischkäse dienen Cashewkerne. Die werden über Nacht in Wasser eingeweicht und dann im Mixer glatt püriert. So ergeben sie eine perfekte Grundmasse, die wir hier mit Kokosprodukten zu einer fabelhaften Süßspeise tunen.