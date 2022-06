Als meine Freundin dann in Texas studierte, besuchte ich sie dort und wir kehrten zu meiner größten Freude täglich in verschiedenen »Taco Bells« ein, Tex-Mex-Taco-Fast-Food. Gefüllt mit Hackfleisch, Tomaten und Salat, konnte man die Tacos mit Guacamole oder orangefarbener Käsesauce toppen, einen Dollar kostete so ein Taco damals, entsprechend schlug ich zu. Ich war im Himmel!

Heißer Grill und betörende Süße

Ich reiste dann nach Mexiko weiter – und verstand vor Ort augenblicklich, wo das eigentliche Taco-Paradies ist: bei den Mexikanern, natürlich! Den Erfindern der Tacos, der Guacamole, und vor allem der glorreichen echten Tortilla. Aus Maismehl, duftend, süß, erdig. Nicht hart und frittiert wie in den USA, sondern weich. Aus gekochtem Mais, je nach Sorte hellgelb, dottergelb oder sogar blau, in einer Steinmühle gemahlen, mit heißem Wasser zu einem Teig vermischt, in einer Taco-Presse zu einem dünnen Fladen gepresst und dann ein paar Sekunden auf einem heißen Eisen oder einem Grill geröstet. Verschieden gefüllt, etwa mit Birria, langsam geschmortem Ochsenschwanz oder Ziegenfleisch. Oder mit Schweinefleisch ›al Pastor‹, nach Schäferart, damals mein Favorit bei den Taco-Ständen des Mercado de la Merced in Mexiko-City. Es war eine kulinarische Offenbarung, die ich damals hatte, im bunten Getümmel des Marktes, zwischen Ananasbergen und Batterien von getrockneten Chilis, die eine betörende Süße verströmten und der Hitze der Grills und Gasflammen, auf denen auch Schweinsköpfe köchelten und Heuschrecken frittiert wurden.