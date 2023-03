Nervennahrung Heute gibt es Zitronen-Hühnersuppe

2. In der Zwischenzeit das Hühnerfleisch in kleine, mundgerechte Stücke schneiden, ca. ½ l Wasser in einem kleinen Topf zum Kochen bringen, die Hühnerstücke in ca. 2-3 Minuten kochen, aus dem Wasser nehmen, beiseitestellen.

3. Die Eier aufschlagen und in einer Schüssel gut miteinander verquirlen, einen Schöpflöffel von der Brühe zugeben und alles gut verrühren, die Brühe-Ei-Mischung zur Suppe geben, noch einmal aufkochen. Hühnerfleisch in die Suppe geben.

4. Den Abrieb von einer der beiden Zitronen zur Suppe geben (bitte ganz zart abreiben, nur das Gelbe der Zitrone soll mit, das weiße Fleisch der Schale nicht, denn es schmeckt bitter), dann deren Saft – nach und nach, ganz nach gewünschtem Säuregrad abschmecken, je nach Größe der Zitrone reicht oft schon die Hälfte des Saftes. Die zweite Zitrone in dünne Scheiben schneiden, in die Suppe geben. Die Petersilie fein hacken und in die Suppe geben