Zwetschgenstrudel mit Ziegenkäse Multitalent in der Hauptrolle

Zwetschgen sind kulinarische Multitalente. In unserer spätsommerlichen Hobbyküche ist die Pflaumenunterart seit jeher ein gerne gesehener Gast - vier Mal verarbeiteten wir sie in herzhafter Umgebung, fünf mal in süßen Rezepten. In Hauptgerichten machten sie eine gute Figur als Essigzwetschgen zum Bœuf Bourguignon mit Pastinakenstampf, in der Pflaumensauce zu BBQ-Moink-Pops, als Karamellzwetschgen auf der Ziegentarte mit Minzjoghurt und als Belag der Zwetschgen-Specksticks zur Kartoffelsuppe .

Neben dem Allzeitklassiker Zwetschgenkuchen hatten wir die violetten Kullerchen in Desserts wie den Zwetschgen-Brombeer-Trifle, karamellisiert mit Crème-Brûlée-Espuma, beim Kaiserschmarrn-Eis mit Zwetschgenröster und als total beschwipste Gesellen eines Kürbisdesserts .

Um das Gleichgewicht wiederherzustellen, kommen die Heimatpflaumen heute in einen herzhaften, leicht mürbsüßen Zwetschgen-Ziegenkäse-Strudel, bei dem neben Fetakäse aus Ziegenmilch angebratene Walnusskerne für Biss und Geschmack sorgen. Durch das langsame Einkochen bekommen die Zwetschgen nach und nach ein fast schon fleischig-tiefes Aroma, das wir mit Sojasauce, gemahlenen Datteln, Portwein und altem Balsamico verstärken.

Erst sauer, dann lustig

Je nachdem, in welcher Erntephase die Zwetschgen gepflückt wurden, muss das Rezept noch ein abgestimmt werden. Im August haben die Früchte oft noch einen recht hohen Säuregehalt, der eventuell mit einem weiteren Esslöffel des angenehm melassig süßenden Dattelsirups ausgeglichen werden muss. Je tiefer in den Spätsommer die Ernte hineinreicht, umso weniger muss gesüßt werden.

Der vegetarische Strudel schmeckt am besten frisch aus dem Backofen, kann aber auch kalt gegessen werden. Als Vorspeise reicht der Strudel für sechs Personen. Wenn man eine große Schüssel Feld- oder Pflücksalat dazu reicht, werden vier Esser satt von der rezeptierte Menge. Wer auf Fleisch nicht verzichten mag, mischt sich gebratenen Räucherspeck unter den Salat.

Weil unser Zwetschgenmus auch hervorragend zu Lammfleisch, Wildfilets, Grillkäse, Zwiebelkuchen oder aufs Leberwurstbrot passt, lohnt es sich, den Erntehöhepunkt abzupassen, günstig einzukaufen, und auf Vorrat einzuwecken. Wenn die Gläser korrekt sterilisiert und verschlossen wurden, hält sich das Mus in der dunklen Speisekammer ungeöffnet ein paar Monate lang. Angebrochene Gläser gehören in den Kühlschrank und der Inhalt sollten binnen 14 Tagen aufgegessen werden. So lange wird aber sowieso niemand widerstehen können.