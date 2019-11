Je ungemütlicher das Wetter draußen wird, umso mehr verlangt die Seele nach wärmenden Speisen. Nach Pilzgemüse zum Beispiel. Zeitlich passend mit den rings um den Totensonntag sprießenden hocharomatischen Herbsttrompeten (Craterellus cornucopioides), die deshalb auch Totentrompeten genannt werden.

Doch anders als in den eher homöopathischen Dosen, in denen wir sie an dieser Stelle zuletzt als Kruste Seeteufelbäckchen eingesetzt haben, sind sie im heutigen Rezept Partner für Schweinefilet und Kartoffeln auf Augenhöhe. Im "Rouladenbraten mit Röstzwiebelpüree und Totentrompeten" erfüllen sie auch als Aromageber bei der Soße eine wichtige Funktion. Aber noch wichtiger sind die Zwiebeln.

Für das die Roulade begleitende Röstzwiebelpüree wird erst einmal ein stinknormaler Kartoffelbrei gekocht, am besten mit halbfest bis festkochenden Sorten wie Linda, Gala, Annabelle, Secura, Marabel oder der nur außen rosafarbenen Rosara. Bei der Zubereitung haben Mixgeräte aller Art nichts zu suchen, denn sie verändern die Stärkestrukturen der gekochten Kartoffeln hin zu einer unerwünschten Klebrigkeit. Am besten also mit einer manuellen Kartoffelpresse in Fäden quetschen und die weiteren Zutaten wie Butter, Muskatnuss und heiße Milch mit Hilfe einer Gabel einarbeiten.

Geschmacksbestimmend bei dieser Beilage sind aber natürlich die Röstzwiebeln. Am wenigsten Fett benötigt man für ihre Herstellung, indem man die Zwiebeln in Sechzehntel-Spalten schneidet und sie auf einem mit Backpapier belegten Blech im Ofen röstet. Je nach Eigensüße der verwendeten Sorte ist es hilfreich, das Karamellisieren unter dem am Ende zugeschalteten Ofengrill durch Aufstreuen von gesiebtem Puderzucker zu verstärken. Wer ein Sous-Vide-Wasserbad in Reichweite und genug Zeit hat, kann anschließend das Aroma durch Langzeitgaren im Vakuumbeutel (12 Stunden bei 85° C Wassertemperatur) in Sterneküchen-Dimensionen boosten.

In der Sterneküche wird in Europa neben den Schalotten eigentlich nur eine einzige Zwiebelsorte verarbeitet: die im Nordwesten der Bretagne seit dem 17. Jahrhundert angebaute rosa Roscoff. Sie wurde im Jahr 1647 von einem bretonischen Mönch aus Lissabon mitgebracht. Ihren Namen erhielt sie von dem heute eher bedeutungslosen kleinen Seehafen des bretonischen Ortes Roscoff. Von dort verschifften die französischen Zwiebelhändler das Gemüse seit dem 19. Jahrhundert auf die britischen Inseln und später auch weltweit.

Wo Zwiebeln zur Superdelikatesse werden

Diese Zwiebel besticht durch ihre von keiner anderen Sorte erreichte Balance aus starkem und dennoch angenehmem Aroma beim Rohverzehr und einer geschmacksintensiven edlen Süße nach dem Kochen oder Braten. Um gegen Plagiate vorgehen zu können, haben die französischen Züchter die Roscoff inzwischen als geschützte Herkunftsbezeichnung AOC eintragen lassen. Traditionell werden die Zwiebeln nach der Ernte zu einem Zopf gebunden, dem "penn kapiten" (bretonisch für "Kopf des Kapitäns"). Damit halten sie sich in einer gut belüfteten Speisekammer oder auf dem Dachboden aufgehängt problemlos über den Winter. Wer das Thema weiter vertiefen will, kann im Ort Roscoff im August das Zwiebelfest und ganzjährig das Museum (musée de l'oignon) besuchen.

Wie die meisten traditionell in höchster Qualität hergestellten Lebensmittel haben natürlich auch die Roscoffs ihren Preis. Ein Kilogramm dieser supernoblen Schalenfrüchte mit ihrem überragend hohen Anteil an Vitamin C kostet selten weniger als fünf Euro. Damit bezahlt man eine Qualität, die nur durch Handarbeit erzeugt werden kann: Die Zwiebeln werden bei der Ernte einzeln ein Stück weit aus dem Boden gezogen und erst nach achttägiger Trocknungszeit aufgelesen.

So weint der Hobbykoch gleich drei Mal: beim Einkauf, beim Schälen - und vor Freude beim Essen.