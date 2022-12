Gargut vorbereiten: Schweine- und Rindfleisch im Gefrierfach anfrieren lassen, dann in sehr dünne Scheiben schneiden. Tofu in 1 x 1 cm große Würfel schneiden, Brokkoli in sehr kleine Röschen teilen. Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Sprossen und Pak Choi (oder Spinatblätter) waschen und trockenschütteln, Möhren schälen, in Stifte schneiden, Garnelen und Lotuswurzelscheiben, wenn TK, antauen lassen. Alles auf kleinen Tellern anrichten.