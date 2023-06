Watermelon Daiquiri, Gin Basil, Coconut Lemonade – allein die Namen unserer Sommerdrinks hören sich schon so wunderbar an, wie sich ein Sprung ins Freibadbecken anfühlt: leicht, heiter und frisch. Was Sie dafür immer vorrätig haben sollten: Zuckersirup. Den können Sie für einen Drink-Sommer schon vorbereiten. Dafür brauchen Sie nur 500 g Zucker und 400 ml Wasser: