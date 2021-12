Foto: carlobassetti / Getty Images/iStockphoto

Zum Tod des Architekten Richard Rogers Wellen aus Stahl

Das neue Three World Trade Center in New York, das Centre Pompidou in Paris: Der Architekt Richard Rogers, der nun mit 88 Jahren starb, schuf einige der bekanntesten Gebäude der Welt. Rückblick auf seine spektakulärsten Entwürfe.