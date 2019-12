Seine Kunden sind nicht mehr die alten, findet Rolf Studer. "Champagner trinken und über das unbeschwerte Leben fabulieren ist passé", stellt der Co-CEO der Schweizer Uhrenmarke Oris fest. "Es geht nicht mehr um das feudalistische Gedankengut, das die Luxusuhrenbranche oft geprägt hat." Studers Wettbewerber kommen zu einer ähnlichen Einschätzung. Die Quintessenz: Die Symbole von Wohlstand und Erfolg sind ohne Sinnhaftigkeit nichts mehr wert. Und so bestimmen heute der Klimawandel und soziale Verantwortung das Business mit:

Oris hat bereits vor zehn Jahren damit begonnen, mit Sondereditionen Umweltprojekte am Great Barrier Reef in Australien zu unterstützen.

hat bereits vor zehn Jahren damit begonnen, mit Sondereditionen Umweltprojekte am Great Barrier Reef in Australien zu unterstützen. Die Uhrenmanufaktur Blancpain rief die Initiative "Ocean Commitment" ins Leben und sponsert Initiativen zum Schutz der Weltmeere.

rief die Initiative "Ocean Commitment" ins Leben und sponsert Initiativen zum Schutz der Weltmeere. Omega förderte das erste bemannte Solarflugzeug,

förderte das erste bemannte Solarflugzeug, Montblanc spendete mehr als zehn Millionen Dollar an Unicef-Bildungsprogramme.

spendete mehr als zehn Millionen Dollar an Unicef-Bildungsprogramme. Die Manufaktur Hublot kreierte zusammen mit der Band "Depeche Mode" eine Chronographenlinie zur Unterstützung von "Charity: Water", einer Organisation, die Menschen in Entwicklungsländern mit sauberem Trinkwasser versorgt. 1,7 Millionen Dollar wurden bisher überwiesen.

kreierte zusammen mit der Band "Depeche Mode" eine Chronographenlinie zur Unterstützung von "Charity: Water", einer Organisation, die Menschen in Entwicklungsländern mit sauberem Trinkwasser versorgt. 1,7 Millionen Dollar wurden bisher überwiesen. Besonders plastisch zeigt Triwa sein Engagement. Die schwedische Marke fertigt Automatikuhren aus zerstörten Gewehren. Die von den Vereinten Nationen geförderte Organisation "Humanium Metal" sammelt dazu unter anderem in El Salvador Waffen ein, verschrottet sie, bereitet die Metalle auf, die Triwa dann für seine Gehäuse verwendet. 15 Prozent des Erlöses gehen überdies an die gemeinnützige Entwicklungshilfe-Initiative Individuell Människohjälp.

Die jungen Powershopper sind gefürchtet

Die Devise lautet "Think big": Was mit Einzelprojekten zum Schutz von Natur oder bedrohten Tierarten begann, reicht heute als ökologisches und ethisches Engagement längst nicht mehr aus. "In den vergangenen Jahren sind die Kundenansprüche an die Luxusmarken ständig gestiegen", sagt Oliver Merkel, Branchenexperte bei der Beratungsfirma Bain & Company. "Für die geforderten Preise erwarten Kunden nicht nur hochwertige Uhren, sondern auch Nachhaltigkeit und Fairness bei der Herstellung und den Materialien."

Vor allem die jüngeren Verbraucher machen Druck. Merkel prophezeit, "dass Millenials den Luxusuhrenmarkt 2025 zu 25 Prozent beherrschen werden". Die jungen Powershopper sind gefürchtet. Sind sie unzufrieden, können sie im Netz globale Shitstorms auslösen. Die Uhrmacher reagieren darauf, indem sie Budgets umschichten. Weniger Geld fließt an Influencer und Testimonials, stattdessen registriert Merkel "eine Verschiebung der Werbeetats zugunsten von CSR-Projekten". Das Kürzel steht für "Corporate Social Responsibility", also das gesellschaftliche Engagement der Firmen.

Immer mehr Marken in der Branche lassen sich ihr faires Verhalten gern offiziell bescheinigen. Beim Familienunternehmen Chopard kommt seit 2018 nur noch zertifiziertes "Fairmined Gold" zum Einsatz. Die Swatch Group, größter Uhrenkonzern der Welt (Omega, Glashütte Original, Tissot), ist Mitglied bei unabhängigen Organisationen wie dem Responsible Jewellery Council (RJC). Im selben Klub sitzt auch Richemont, der drittgrößte Luxusgüteranbieter mit Marken wie Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre oder Vacheron Constantin. Wie die Swiss Better Gold Association (SBGA) prüft der RJC die Wertschöpfungskette nach ethischen, sozialen und umweltbezogenen Aspekten.

Kann man eine Luxusuhr wirklich guten Gewissens kaufen?

Die Mitglieder garantieren, dass mindestens 90 Prozent des von ihnen verwendeten Goldes recycelt sind, also nicht unter teils fragwürdigen Bedingungen neu geschürft wurden. Zudem werden nur Edelsteine verarbeitet, die den strengen Maßgaben des Kimberley-Prozesses genügen. "Diamanten, mit deren Erlös gewalttätige Konflikte finanziert werden, gibt es bei der Swatch Group nicht", sagt Verwaltungsratspräsidentin Nayla Hayek. Stattdessen finanziert der Konzern das Start-up "Belenos" ihres Bruders und Konzernchefs Nick Hayek, das mit effizienteren Akkus die Elektromobilität revolutionieren will.

Doch kann man einen teuren Zeitmesser wirklich mit gutem Gewissen kaufen? "Mechanische Luxusuhren sind extrem nachhaltige Produkte", sagt der Branchenexperte Merkel.

Mehr bei SPIEGEL+ Ron Galella/WireImage/Getty Images Schmuck der Männer Warum klassische Armbanduhren als Geldanlage so attraktiv sind

Schließlich ließen sie sich über Generationen hinweg reparieren - anders als Smartwatches und Quarzuhren mit ihren umweltschädlichen Akkus oder Batterien, die meist nur wenige Jahre halten. Zudem seien viele mechanische Modelle wertstabil.

Diese genuinen Eigenschaften ihrer Produkte reichen der Branche jedoch nicht mehr aus, die Firmen gehen einen Schritt weiter. Vorreiter dieser Entwicklung ist Rolex.

Die Nummer eins unter den Luxusuhren-Herstellern mit einem geschätzten Umsatz von 4,6 Milliarden Euro pro Jahr gibt sich seit Jahrzehnten gemeinwohlorientiert: Ihr Gründer Hans Wilsdorf wandelte seine Firma schon 1945 in eine Stiftung um - lange bevor sich Wohltätigkeit als Imagepolitur etablierte. Der Franke war Waise, blieb kinderlos und legte nach dem Tod seiner Frau fest, dass Gewinnanteile zur Förderung von "Wissen und Wohl der Menschheit" zu verwenden seien.

Gewinn zur Förderung von "Wissen und Wohl der Menschheit"

Dieser philanthropischen Devise fühlt man sich bis heute verpflichtet, sponsert Sportevents, Opernfestspiele sowie wissenschaftliche Expeditionen und verteilt hohe Preisgelder an Menschen mit besonderem Unternehmungsgeist. Rolex belohnte die Entwicklung eines "Wüstenkühlschranks" für Afrika und umweltfreundlicher Lichtquellen in Nepal ebenso wie Initiativen zur Behandlung von Krankheiten oder der Behebung von Umweltschäden. Bäume wurden gepflanzt, Pinguine, Fledermäuse und Schneeleoparden gerettet - alles unter dem Siegel der Luxusmarke.

In diesem Jahr ging Rolex noch weiter. Unter dem Motto "Perpetual Planet - die Umwelt erhalten" zeichnete das Unternehmen zehn Aktivisten mit Preisen und Geld aus, darunter die kanadische Jungunternehmerin Miranda Wang, die ein Drittel des weltweiten Plastikabfalls in hochwertige Industriechemikalien umwandeln will. Einen Ehrenpreis erhielt Topher White, der ein Warnsystem gegen illegale Regenwaldrodungen entwickelt hat.

Wieviel Umsatzanteile fließen in Wohltätigkeit?

Schade, dass man nicht erfährt, wie viel vom Kaufpreis der Uhr in solche Projekte fließt. Zu Zahlen schweigt die Genfer Manufaktur stoisch. Andere Marken tun womöglich weniger für das Wohl der Menschheit, geben sich aber transparent, wenn es um wohltätiges Engagement geht.

Beim Nomos-Modell "Ärzte ohne Grenzen" landen 250 Euro vom Kaufpreis direkt bei Menschen in Not. Mehr als 8000 dieser Uhren taten schon ihr Gutes. So konkret sind die Informationen selten. Seiko macht ein Betriebsgeheimnis aus dem Anteil am Erlös seines Chronographen mit Solarmodul, der dem "Fabien Cousteau Ocean Learning Center" zum Schutz der Meere zugutekommt. Auch Carl F. Bucherer verrät nicht, wie viel genau von seiner "Patravi Scubatec Black Manta Special Edition" für Mantarochen gespendet wird. Dass das Armband überwiegend aus recyceltem Kunststoff alter PET-Flaschen besteht, wird hingegen gern betont.

Armbänder aus wiederverwerteten Fischernetzen

Neue, umweltfreundliche Materialien sind zu einem großen Thema für die Branche geworden: Die Manufaktur Panerai etwa hat sich mit dem südafrikanischen Extremsegler und Umweltaktivisten Mike Horn zusammengetan für ein Modell, bei dem erstmals das Recyclingmaterial Eco-Titanium verwendet wird. Und seit Breitling-Chef Georges Kern im Urlaub zwischen Plastik umherschwamm, initiiert er Strandsäuberungen zusammen mit der Umweltschutzorganisation Ocean Conservancy. Seine neuen Taucheruhren mit dem Namen "Superocean Heritage Chronograph 44 Ocean Conservancy" sind mit einem Armband aus wiederverwerteten Fischernetzen ausgestattet, das zusammen mit dem Modelabel Outerknown des Profi-Surfers Kelly Slater entwickelt wurde.

Video: Was Sie beim Kauf teurer Uhren beachten sollten

Video manager magazin

Auch Oris recycelt und fertigt Gehäuseböden aus buntem Kunststoff, den die Organisation "Pacific Garbage Screening" im Meer sammelt und anschließend aufbereitet. Die Uhren-Boxen bestehen aus recyceltem Karton oder einem Algenstoff. Das sei zwar im Vergleich zu herkömmlichen Produkten teurer, meint Studer, "letztlich lohnt sich Green Economy aber immer".

Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Sie ist zum wichtigsten Thema in der Mode- und Luxusindustrie aufgestiegen. Anders verkauft man nicht mehr. Und so erzählt man dem grünen Image zuliebe auch gern von energetischen Sanierungen der Firmenzentrale (Oris) oder der Nutzung erneuerbarer Energien bei Neubauten (IWC, A. Lange & Söhne).

Letztlich wird niemand mit dem Kauf einer Uhr die Welt retten. Aber wenigstens kann er Impulse setzen. Auch wenn es immer noch am nachhaltigsten wäre, einfach Opas Vintage-Modell aufzutragen.