Foto: Pamela Berkovic

Dries Van Noten über die Modeindustrie Icon: Spiegel Plus "Es war höchste Zeit, dass wir zum Umdenken gezwungen wurden"

Der belgische Modedesigner Dries Van Noten sieht seine Branche am Rande der Systemkrise. Hier erklärt er, was er ändern will – und warum er trotzdem neue Kleider produziert.