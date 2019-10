"Meine Mutter hat mir diesen Kerzenhalter aus schlichtem Zinn geschenkt, weil sie mich nun mal sehr gut kennt. Sie weiß, dass es mir bei der Arbeit an einem Design oft um Schichten geht. Um Details. Ich mag es, wenn ich meinen Entwürfen einen Twist verleihen kann, auch wenn er nicht von jedem erkannt wird. Er ist wie ein kleines Geheimnis. Die zusätzliche Schicht des Kronleuchters lässt das Zinn glanzvoll erstrahlen. Ich finde so etwas großartig: Ein Symbol für die immer präsente Gelegenheit, dem eigenen Tun etwas Aufregendes hinzuzufügen. Unabhängig davon, was man im Leben tut und macht."

Floris van Bommel ist in neunter Generation Schuhmacher, wobei die Bezeichnung nicht ganz treffend ist für den Niederländer. Floris van Bommel ist Gesellschafter und Kreativdirektor des gleichnamigen Schuhherstellers, den er mit seinen beiden Brüdern führt. Der 45-Jährige ist bekannt für edle Treter mit versteckten Geheimbotschaften auf Schuhsohlen oder im Innenfutter. Um den Kerzenständer zu ersteigern, schicken Sie eine Mail mit Ihrem Gebot bis zum 1. November 2019 an herzenssache@spiegel.de.

Der Erlös der Versteigerung geht auf Wunsch von Floris van Bommel an das Kinderhilfswerk Unicef. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.