Herzenssache Iris von Arnims Swatch-Uhren

"In den Achtzigerjahren waren die Leute verrückt nach preiswerten, nicht reparierbaren Uhren aus Kunststoff, die zu einem Pop-Phänomen geworden waren und zu hysterischen Preisen gehandelt wurden: Swatch! Erstmals galten Uhren als Mode-Accessoires, entworfen von Künstlern wie Keith Haring, Kiki Picasso oder Vivienne Westwood. Mein Sohn Valentin war ein passionierter Sammler und steckte mich mit seiner Leidenschaft an. Mein größter Triumph: das 'Pop Swatch Vegetables-Set' zu ergattern - ein limitierter, originalverpackter Satz aus drei Uhren, die aussehen wie eine Gurke, eine Paprika und ein Streifen Speck mit Spiegelei. Guten Appetit!"

Iris von Arnim/ Sven Hoffmann Iris von Arnim

Sie haben Interesse an den Uhren? Dann schicken Sie eine Mail mit Ihrem Gebot bis zum 8. Oktober an herzenssache@spiegel.de. Der Erlös der Versteigerung geht auf Wunsch von Iris von Arnim an "Ärzte ohne Grenzen". Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.