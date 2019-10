Wie es um die Emanzipation der Frau bestellt ist, lässt sich am BH erkennen: Heute sind Push-ups out. Junge Frauen wollen ihre Brüste nicht mehr hochbocken und dadurch sexy wirken. Unterwäsche, die Männern gefallen soll, ist bei der MeToo-Generation abgemeldet. Da trägt frau lieber gar keinen BH - so wie die Influencerinnen Stella von Senger oder Nike Jane, die sich auch als Feministinnen verstehen.

Wer nicht ganz auf Unterstützung verzichten mag, greift auf bügellose Modelle zurück, die Zwangsgefühle vermeiden und von einigen Anbietern als Revolution vermarktet werden, getreu dem Motto "Free your breasts and the rest will follow".

Christian Vierig/ Getty Images Influencerin Stella von Senger

Vor beinahe 100 Jahren war es schon mal en vogue, die Brüste natürlich zu präsentieren: Das androgyne Erscheinungsbild galt als Zeichen der Befreiung (etwa bei Coco Chanel) - aber nur kurz. Der Krieg warf auch die Frauenbewegung zurück, die Wäsche wurde provozierend aufreizend, man denke an den Spitz-BH.

Erst die Sechzigerjahre änderten alles, es galt, gegen das Machtgefälle zwischen den Geschlechtern anzugehen. Feministinnen verbrannten öffentlich Büstenhalter als Symbole des Übels. Die Frauenrechtlerin Germaine Greer rief damals die "Befreiung von der Unterdrückung durchs Patriarchat" aus und fällte ihr Urteil: "Der BH ist eine irrsinnige Erfindung."