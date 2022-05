Aber dieser Schleimer ist gar nicht hässlich, finde ich jedenfalls. Vorne trägt er Leopardenmuster, zum Schwanzende hin Streifen, in verschiedenen Cremetönen und in Braun. Gut, Limax Maximus kann bis zu zwanzig Zentimeter lang werden, ich gebe zu, das ist ein bisschen groß für eine Schnecke. Denn das ist er.

Ein großartiges Tier. Es könnte für mich erfunden worden sein. Es liebe naturnahe Gärten, so las ich in einem Schnegelporträt in »Mein schöner Garten« und fühlte mich geschmeichelt.

Anderes ist ihm wichtiger. Schattige, kühle Stellen im Garten, unter Pflanzen oder Steinen oder totem Holz oder Kompost, wo er den Tag verbringen kann. Es ist eher selten, dass man ihn tagsüber sieht wie wir neulich, an der Trockenmauer, im Schatten des Olivenkrauts. Normalerweise ist er nachts unterwegs. Dann frisst er: Aas, tote Pflanzenteile, Pilze. Und Schneckeneier. Und Nacktschnecken , sogar solche, behaupten manche, die so groß seien wie er selbst.

Ich sah ihn als Geschenk, als Beleg für das Schöne am Gärtnern: Dinge zu bekommen, die unbezahlbar sind, die man nur anlocken und herbeisehnen kann.

Aber das stimmt nicht, so fand ich jetzt heraus. Man kann Tigerschnegel im Internet bestellen, wie fast alles auf dieser Welt, einzeln oder in verschiedenen Altersgruppen im Paket.

Schade. Dann setze ich meinen Ehrgeiz eben daran, dass der Schnegel bei uns bleibt. Er sei standorttreu, heißt es, und wenn es ihm an einem Ort gefalle, dann bilde er Kolonien. Wenn er ordentlich zu fressen bekommt, Eiweiß vor allem (Nacktschnecken!!), vermehrt er sich, und zwar auf ungewöhnliche Art: Zwei finden sich und produzieren einen Schleimfaden, daran hängen sie dann gemeinsam ab. Sie baumeln in der Luft, umwickeln einander und begatten sich gegenseitig. Zwei- bis viermal in einem Sommer legen beide dann 100 bis 300 Eier, im Sommer darauf passiert dasselbe noch einmal, dann sterben sie, etwa im Alter von drei Jahren. Begegnen sie niemand Passendem, so wird berichtet, kommen sie unter Umständen auch allein klar und befruchten sich selbst.