Nun, viele Jahre und eine (finanzielle) Unabhängigkeit später, ist Ed Hardy wieder da. Anfang des Jahres fielen mir die mit Strasssteinen und Tigerköpfen geschmückten Shirts zum ersten Mal wieder in die Hände. In einem Laden, in dem eh alles aus der Zeit gefallen zu sein schien: Auf den Ständern hingen Trucker-Caps neben Pullovern mit Tribal-Motiven und Wasserfalltops neben Hüfthosen. Letztere – so schworen wir es uns einst – wollten wir nie mehr tragen. 2022 sind sie zurück, in allen Farben und Verzierungen.

Und vor allem mit Bling-Bling. Eine Google-Suche später wusste ich warum: Y2K, Year 2000, nennt sich der Trend, der uns Glitzer und Metallic, Schmetterlinge und Gürtelketten zurückgebracht hat. Aha, nach den Neunzigern feiern 2022 also die frühen Zweitausender ihr Revival.