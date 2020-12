Foto: Helga Lugert

Nervennahrung An Silvester gibt es Hering im Pelzmantel

Kaum ist Weihnachten vorbei, stellt sich die Frage: Was essen wir an Silvester? Unsere Köchin Verena Lugert empfiehlt eine russische Spezialität, die eine Nacht ruhen muss – also bitte rechtzeitig anfangen.