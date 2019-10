Stadtansichten von Stralsund bis Bayreuth Schöner Stein

Von Rostock im Norden bis Freiburg im Süden, von Monschau im Westen bis Görlitz im Osten. Die Aufnahmen von Jörg Dietrich zeigen Deutschlands architektonische Vielfalt auf eine besondere Art: Der Fotograf montiert die Häuserfronten digital zu Panoramen.

Seit knapp zehn Jahren reist er durch Deutschland, um Stadtansichten festzuhalten für sein Projekt " Germany Street Fronts". Mittlerweile umfasst sein Archiv rund 250 Orte.

Mithilfe der unterschiedlichen Fotos lassen sich Vergleiche anstellen: Was ist typisch im Westen? Welche regionalen Unterschiede und Traditionen gibt es? Worin gleichen sich Groß- und Kleinstädte, was unterscheidet sie? Welche Rolle spielt dabei das Baukulturerbe? "Ich will zeigen, wie sich Städte zusammensetzen und welche versteckte architektonische Vielfalt man finden kann", sagt Dietrich.

Die Zöllnerstraße in Celle etwa ist das typische Beispiel eines Fachwerkensembles, wie es in vielen niedersächsischen Städten steht. Exemplarisch für moderne Stadtarchitektur ist dagegen das Bauhaus in Dessau. Aber auch Plattenbauten aus Ost- und Westdeutschland oder die zeitgenössische Architektur der Hamburger HafenCity sind zu sehen.

Fast hundert solcher Stadtansichten aus mehr als 40 Städten unterschiedlicher Regionen Deutschlands reisen derzeit in der Ausstellung "Germany Street Fronts" quer durch die USA. Sie sind ein Beitrag für das Jahr der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Ein Gemeinschaftsprojekt von Goethe-Institut, Bundesverband der Deutschen Industrie und Auswärtigem Amt.

Die eigentliche Auswahl der Häuserfronten erfolgt erst in der Nachbearbeitung: Dietrich schaut sich alle Fotos am Rechner an und wählt dann die besten für seine Panoramen aus. Die Motive können ein Touristenmagnet sein oder klassische Industriearchitektur, aber auch Gebäude, die ein bestimmtes Problem aufzeigen.

Skalieren, überblenden, montieren: Wie ein Panorama entsteht

Dietrich fotografiert die Häuser von vorn aus ein paar Meter Entfernung. Dann bearbeitet er die einzelnen Frontansichten digital am Computer: Er korrigiert die Perspektive, skaliert, überblendet und montiert die Einzelbilder so zu einem Panorama. Eine zeitaufwändige Arbeit, die manchmal rund eine Woche dauert.

Das Projekt wird Dietrich weiterführen - unzählige unbearbeitete Bilder warten noch in seinem Archiv, und es werden immer mehr. Denn derzeit fotografiert er Städte in den USA, um in neuen Bildern die Unterschiede zwischen deutscher und amerikanischer Baukultur aufzuzeigen.