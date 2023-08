Heute ist der Stuttgarter Westen eines der größten und begehrtesten Altbaugebiete in Deutschland. Auf der Karte sieht es wie ein Schachbrett mit lauter eckigen Würfeln aus: »Haus mit Loch« steht neben »Haus mit Loch« – und um jedes Haus führen Straßen. Die sind das Problem: Vor 120 Jahren fuhren dort Kutschen. An Automobile dachten die Bauherren nicht. Wie auch? Davon gab es 1906 in ganz Deutschland nur 10.000, heute sind es mehr als 48 Millionen.

Schaut man bei Google Maps von oben auf den Stuttgarter Westen, sieht es aus, als würden sich an den Bordsteinkanten lauter Matchbox-Autos in winzige weiße Parkboxen quetschen. Tatsächlich ist ein Stellplatz fünf Meter lang und 2,30 Meter breit. »Viele Kinderzimmer sind kleiner«, sagt Wollnitz, dessen Atelier zwar in einer verkehrsberuhigten Straße liegt, in der aber so gut wie nie Kinder spielen. Das wollte er ändern. Freunde spendeten Geld, und er plante, sägte, schraubte – so entstand das »Kleine Parkraumwunder«.

Treffpunkt Ladefläche

Vier aufgemalte Scheinwerfer auf weißlackierter Karosserie, die etwa die Maße eines Renault-Twingos hat, plus Fahrerhäuschen. Darauf blinkt ein gelbes Warnlicht, wenn ein Parklücken-Wechsel stattfindet. Auch im Juli, als Tschäärà das Wunder-To-Go in der Vogelsangstraße aus- und in der Augustenstraße wieder einparkte: elf Minuten Fußweg, mal wieder ein Block, mal wieder zu viele Autos. Doch wenn alles klappt, steht das »Kleine Parkraumwunder« hier zum letzten Mal.

Im Sommer 2024 startet nämlich genau an diesem Ort das Pilotprojekt »Superblock West«. Der Verkehr soll umgeleitet, die Straßenschlucht zu einer Flaniermeile werden: mit Bäumen, Bänken und Plätzen, auf denen Senioren verschnaufen und Kinder spielen können. »Ein Traum geht in Erfüllung«, sagt Tschäärà.

Doch bis es tatsächlich so weit ist, parkt das »Kleine Parkraumwunder« vor dem Kulturzentrum Merlin, mitten im Quartier. Auf dem Bänkle auf der Ladefläche trifft sich jetzt regelmäßig die Anwohnerinitiative. Derweil arbeitet Wollnitz bereits an einem neuen Projekt: ein muskelbetriebenes Amphibien-Mobil, das auch im Wasser fährt. Denn da, wo Tschäärà ist, braucht es keine Straßen, nur Träume.