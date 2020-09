Foto: DLM / Özkilinc

Ausstellung "Step by Step" Auf den Spuren der Schuhgeschichte

In Offenbach am Main steht die größte Schuhsammlung Europas. Wer sie besichtigt, lernt, warum Flip-Flops eigentlich aus Indien stammen und was Raverfüße mit Renaissancesohlen verbindet.