Sternekoch erleidet Gedächtnisverlust »Was sind die roten Stangen da?« »Das ist Rhabarber, Chef«

Sascha Weiss war Spitzenkoch, er betrieb ein Sternerestaurant in Freiburg. Dann fiel er um – und konnte sich an nichts mehr erinnern. Nun steht er wieder in der Küche. Wie wird er der Mann, der er mal war?