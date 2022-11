Wer ein Techunternehmen gründen will, der oder die muss vorher jahrelang in einer Garage getüftelt haben. Nicht anders will es die klischeehafte Vorstellung. Doch wie sahen die CEOs der Zukunft dabei aus? Übernächtigt, klar. Aber trugen sie Anzug, um sich auf die hoffentlich bald anstehenden Finanzierungsrunden einzustimmen – oder etwas Gemütliches, in dem es sich nonstop nachdenken lässt?

Schaut man sich Apple-Gründer Steve Jobs an, so lautet die Erfolgsformel »Bequemlichkeit«. Wir erinnern uns sicher alle an seine Uniform aus schwarzem Rollkragenpullover, Turnschuhen und Jeans, die Jobs bei so gut wie jeder Apple-Keynote trug. Unaufgeregt und einem nahezu ins Gesicht brüllend, dass hier keiner der kostbaren Gedanken für die Outfitplanung verschwendet wurde.