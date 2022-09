Baby Boo

Offiziell gibt es bekanntlich einen meteorologischen Jahreszeitenbeginn und einen kalendarischen. Inoffiziell gibt es noch einen weiteren Jahreszeitenbeginn, der im Leben der meisten Menschen klar dominiert: den gefühlten. Der gefühlte Frühlingsbeginn zum Beispiel fällt auf den Tag, an dem man zum ersten Mal Lust bekommt, Hornveilchen aus dem Baumarkt nach Hause zu fahren. Der gefühlte Winterbeginn ist an dem Tag, an dem man zum ersten Mal den eigenen Atem als weiße Schwaden vor dem Mund aufsteigen sieht. Der gefühlte Sommerbeginn findet statt, wenn die Luft plötzlich nach Sonnencreme riecht. Und dass gerade der gefühlte Herbst begonnen hat, erkennt man recht eindeutig daran, dass in sehr vielen Altbauwohnungen und Vorstadthäusern nun weiße Kürbisse der Sorte Baby Boo auf den Holz-Wohnzimmertischen liegen. Dabei ist der Baby-Boo-Kürbis eigentlich ein Speisekürbis, wenn auch einer der kleinsten der Welt. Sein Fruchtfleisch ist knackig und fest. Sein Geschmack mehlig-süß. Und seine Schale essbar. So wird es jedenfalls in Rezepten beschrieben.