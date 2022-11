Stil-Highlights der Woche Wie Softeis im Teigmantel

Traditionell wächst ihm Basilikum aus dem Kopf. Dem sizilianischen Blumentopf mit dem bunt verzierten und verschnörkelten Männer- oder Frauengesicht.

Im italienischen Restaurant Coccodrillo in Berlin ragen aber Eiswürfel und ein Strohhalm über die Augenbrauen. Der Blumentopf wird hier umfunktioniert als Cocktail-Glas für den »If you like Piña Colada« oder den alkoholfreien »Killer Colada«.

Wie schön unpassend passend der Name des »Killer Colada« ist, merkt, wer sich mit der Blumentopf-Legende befasst. Denn die ist durchaus schaurig. Sie stammt aus Sizilien und geht – glaubt man etlichen Reiseführern – in etwa so: Als die Mauren vor über eintausend Jahren in Sizilien herrschen, trifft einer ihrer Soldaten in Palermo auf eine wunderschöne Frau.