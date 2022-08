Das Wort »Öko-Mode« löst, sehen Sie es mir nach, bei mir immer noch Skepsis aus. Pumphosen, Flatterkleider, solche Bilder habe ich sofort vor Augen. Sagen wir es so: In anderen Branchen ist Nachhaltigkeit positiver konnotiert, oder?

Was ziemlich bitter ist, wenn man bedenkt, dass die Modeindustrie als eine der größten Umweltsünderinnen überhaupt gilt, weil sie mehr und mehr Klamotten verkaufen will, obwohl wir alle dringend CO₂ einsparen müssten. Was wie ein unlösbarer Widerspruch klingt, ist vielleicht schon bald keiner mehr, zumindest, wenn man der Ankündigung der Schweizer Sportbekleidungsmarke On glauben darf. Der Hersteller von Lauf- und Wanderschuhen, Sport-BHs und Co. will ein Verfahren entwickelt haben, um CO₂-Emissionen aus der Industrie in Schuhsohlen zu verwandeln. Im September wollen sie den ersten Prototypen präsentieren. Noch befinde sich das Ganze in der Probephase, doch das Unternehmen gibt sich extrem optimistisch: »Wenn es gelingt, die Umweltverschmutzung in Produkte zu verwandeln, werden eines Tages all die Dinge des täglichen Bedarfs aus recycelten Kohlenstoffen bestehen«, heißt es in einer Ankündigung. Wie das Ganze funktionieren soll? Die Firma will Abgase aus der Industrie einfangen, bevor sie unsere Atmosphäre verschmutzen, und mittels eines Fermentierungsverfahrens aus den Kohlenstoffabfällen sogenannten EVA-Schaum zur Weiterverwertung gewinnen.