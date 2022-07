Stil-Highlights der Woche Wenn Sie da mal reinschlüpfen wollen?

Sich zu Wasser ebenso elegant fortzubewegen wie auf dem Land, ist ein lange währender Menschheitstraum. Daher ist es eigentlich unverständlich, dass sich Amphibienfahrzeuge nie so richtig zum Massenverkehrsmittel entwickelt haben. Man kann es vielleicht mit dem stolzen Preis erklären oder mit dem Design: Sie kommen eher brachial und in den meisten Fällen viel zu kastig daher, statt wie eine Synthese aus Sportwagen und Schnellboot. Wir sollten der Idee von einer zugleich straßentauglichen und wasserfesten Fortbewegung aber noch eine Chance geben. Vor allem, wenn sie in Gestalt eines solchen Wunderwerks daherkommt: ein Schuh, der gleichzeitig Badeschlappen und eleganter Mokassin ist, so wie das Model Slide Loafer aus dem Hause Swims. Schnittig ist sie diese neueste Errungenschaft in Sachen Hybride, an der Ferse offen wie ein herkömmlicher Badelatschen, vorn allerdings mit der Noblesse eines edlen handgefertigten italienischen Lederloafers. Wobei sie der verheerenden Kombination aus Nässe und kräftiger Sonneneinstrahlung mühelos trotzt, ohne spröde und rissig zu werden. Nicht umsonst besitzt der aus feinmaschigem Netzstoff bestehende Schuh dem Hersteller zufolge das für die Marke charakteristische »Kiemensystem für die Wasserableitung«. Was, wenn Sie mich fragen, lediglich vom Schulterblicke garantierenden Schweinchenrosa getoppt wird, in dem der Bade-Loafer verfügbar ist. Die Hochzeit am Strand mit anschließendem Badegang – dafür gibt es nun zumindest in puncto Fußbekleidung keine Hürde mehr. Aber auch für weniger festliche Anlässe eignet sich der Slide Loafer: Im All-Inclusive-Urlaub zum Beispiel, wo man sich doch am liebsten eh nur zwischen Frühstücks-, Mittag- und Abendbuffet, Pool oder Strand bewegt und dabei bekleidungstechnisch so wenig Aufwand wie möglich betreiben will. Endlich sind dafür keine modischen Abstriche mehr nötig. Zumindest an den Füßen. Sebastian Späth