Stil-Highlights der Woche Hier geht Ihnen ein Licht auf

Zunächst sollten sie möglichst dünn sein, dann möglichst geschwungen, schließlich wurden sie ziemlich dunkel gefärbt und zuletzt mit Fixiergel so buschig wie möglich gestylt oder sogar nachtätowiert. Augenbrauen durchliefen in den vergangenen fünfzehn Jahren (und schon davor, klar) so viele Transformationsphasen, dass man sich sicher sein konnte: Kaum hat man sich mit einem Stil angefreundet (I look at you, Theo Waigel-Braue), kommt sicher der nächste Look um die Ecke. So wie jetzt. Falls Sie sich jetzt fragen, ob Sie wieder die Pinzette ansetzen müssen für den perfekten Y2K-Style – weil das 90er/00er-Jahre-Revival ja ohnehin die Garderobe dominiert und die Augenbrauen dann wenigstens mit der Low Rise Jeans harmonieren – müssen wir Sie enttäuschen. Die Pinzette kann wieder im hinteren Regal verschwinden, holen Sie stattdessen Wasserstoffperoxid raus.