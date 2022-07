Es ist zwar auch nur eine weitere dieser unerlässlich wiederkehrenden Kooperationen zwischen Billigmode-Konzern und Promi-Designer, doch wenn sich die »New York Times« auf 16.000 Zeichen darüber auslässt, kann man davon ausgehen, dass es zumindest keine gewöhnliche ist. Öffentlich wurde die Partnerschaft zwischen dem als Kanye West bekannt gewordenen Künstler (jetzt einfach nur »Ye«), der seine Karriere mit Musik begründete, sein Vermögen allerdings mit seinen Yeezy-Sneakern machte (zwei Milliarden Dollar, schätzt Forbes), und dem zuletzt strauchelnden US-Modekonzern Gap zwar schon vor gut zweieinhalb Jahren, jetzt erst kommt die Kollektion in die Läden: Unisex-T-Shirts, doppellagige Hoodies und Longsleeves mit rückengroßem Taubenmotiv. Alles düster wie immer. Die Verzögerung liegt, wie sich der »New York Times« entnehmen lässt, vor allem daran, dass die Zusammenarbeit beider Parteien gelinde gesagt bisher nicht ganz reibungslos verlief. Von durch Ye verschlissenen Mitarbeitern wird berichtet, ergebnislos verstrichenen Monaten, die er offenbar vor allem damit zugebracht hat, erwartungsvoll vor sich hinzustarren, sodass in den ersten 18 Monaten nur zwei Produkte herausgebracht wurden. Klar, dass sich die Erwartung des Konzerns, mit der Kooperation eine Milliarde Dollar pro Jahr umzusetzen, so natürlich nicht erfüllte. Erst als ein Dritter, das französische Luxushaus Balenciaga, in die Zusammenarbeit eintrat, wurde dieses Jahr endlich eine vollständige Kollektion veröffentlicht, was wiederum deren sperrigen Namen erklärt: Yeezy Gap engineered by Balenciaga. Ob man es bei Gap inzwischen schon bereut, sich gleich für zehn Jahre vertraglich an Ye gebunden zu haben? Sebastian Späth