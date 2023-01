Bilder in solch intimen Momenten wie im Beisein der Freier, sagt Carlos, könne sie nur machen, weil sie bei ihrer Arbeit darauf achte, möglichst behutsam in das Leben ihrer Protagonistinnen einzutauchen. Auch wenn es im Alltag natürlich nicht immer möglich sei, seien ihr deshalb die Langzeitprojekte die liebsten. Am liebsten ist es der Fotografin, wenn die Menschen, die sie ablichtet, mitgestalten. Und so das Machtgefälle abgemildert wird, das unweigerlich zwischen einer Fotografin und den Personen entstehe.