Im Haus der Nordischen Botschaften in Berlin, dem »Felleshus«, werden noch bis 26. Juni 21 Porträtfotografien ausgestellt, die ikonische Filmszenen und Motive der Popkultur zeigen. Die schwedischen Models, die auf diesen Bildern zu sehen sind, leben mit dem Downsyndrom. Die Ausstellung diskutiert die Frage nach gesellschaftlicher Teilhabe.

SPIEGEL: Herr Johansson, es gibt unterschiedliche Auffassungen von Trisomie 21. Manche sehen darin eine Krankheit, andere wollen darin per se keine Nachteile erkennen und schreiben Menschen mit Downsyndrom sogar besondere Talente zu. Wo stehen Sie?

Johansson: Ich halte Trisomie 21 nicht für eine Krankheit. Es ist ein Zustand, der sich über das gesamte Leben erstreckt, aber die Menschen mit Trisomie 21, die ich kennengelernt habe, sind nicht krank. Schon allein die Kategorie »Menschen mit Trisomie 21« finde ich problematisch, sie sind alle ganz einzigartige Charaktere. Wir sollten endlich aufhören, Menschen danach zu beurteilen, was sie zu sein scheinen und sie stattdessen ihrer unterschiedlichen Ausgangslagen und Grundvoraussetzungen gemäß behandeln.

Foto: Glada Hudik Theater Pär Johansson, Jahrgang 1970, ist ein schwedischer Theaterproduzent, Regisseur, Drehbuchautor und Gründer des Glada Hudik Theaters , einer inklusiven Theatertruppe für Menschen mit und ohne Behinderung. Das Theater wurde 1996 gegründet und ist nach mehreren Tourneen in Schweden und den USA inzwischen national und international bekannt. Als einer der gefragtesten Vortragsredner Schwedens spricht Johansson regelmäßig darüber, wie Menschen mit geistiger Behinderung gefördert werden können. Er wurde für seine Arbeit mit der Medaille des schwedischen Königs ausgezeichnet.

SPIEGEL: Warum haben Sie dann ausgerechnet Downsyndrom-Betroffene für Ihr Fotoprojekt ausgewählt? Zu Ihrer Theatertruppe gehören ja Menschen mit ganz unterschiedlichen Handicaps. Johansson: Weil es immer weniger werden. Sie sind eine aussterbende Art. SPIEGEL: In Deutschland entscheiden sich neun von zehn Schwangeren gegen ein Kind mit Trisomie-21-Diagnose, in Schweden sind die Zahlen ähnlich. Dabei ist die Lebenserwartung von Menschen mit Downsyndrom heute so hoch wie nie. Wie erklären Sie sich diese hohe Abtreibungsquote? Johansson: Als werdende Eltern wünscht man sich natürlich nichts sehnlicher als ein gesundes Kind, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Klar, wer will für sein Kind schon Nachteile? Vielleicht ist das sogar biologisch bedingt: Wir pflanzen uns fort und erwarten das auch von unseren Kindern. Bei Trisomie-21-Betroffenen ist Sexualität etwas Verpöntes. Ich behaupte aber, kaum ein Elternpaar würde ein geborenes Kind weggeben, nur weil es eine Trisomie-21-Diagnose hat. Das verhindert unsere Empathie.

»Noch nie in der Geschichte der Zivilisation hat ein Mensch mit Downsyndrom einen Krieg angefangen.«

SPIEGEL: Schwangere in Deutschland bekommen seit Kurzem Bluttests auf Downsyndrom von der Krankenkasse bezahlt, Voraussetzung soll allerdings eine Einzelfallprüfung sein. In Schweden, Ihrem Herkunftsland, ist besagter Bluttest bereits ein Regelangebot. Gegnerinnen und Gegner dieser Praxis sprechen von Selektion. Sie auch? Johansson: Natürlich ist es das. Das Ergebnis solcher Tests ist doch, dass Eltern, die sich bewusst für ein gehandicaptes Kind entscheiden, Vorwürfe zu hören bekommen wie: »Das hätte aber nicht sein müssen.« Sie müssen Angst haben, ins Abseits gedrängt zu werden. Die Gesellschaft wird immer mehr darauf ausgerichtet, dass alle gleich sind. Alles wird immer stärker durchrationalisiert. Man hat heute Angst vor dem Unnormalen. Ich erzähle Ihnen was: In Vorbereitung auf die Fotos haben wir Interviews mit unseren Models geführt. Wir haben alle gefragt, ob sie in ihren Augen irgendeine Form von Behinderung haben, ob sie sich anders fühlen als ihre Mitmenschen. Alle sagten nein. Ein junger Mann überlegte kurz und erzählte dann, er habe eine Glutenallergie. Anschließend hat er auf seine Sitznachbarin gedeutet und meinte: »Aber Eva hier, die hat das Downsyndrom.« Es ist also alles eine Frage der Selbsteinschätzung.

Fotostrecke Icons - Ausstellung Down-Syndrom 18 Bilder Foto: Emma Svensson

SPIEGEL: Selbstwahrnehmung ist eine Sache. Ihre Fotos zeichnen sich aber gerade dadurch aus, dass die Porträtierten in den Augen der meisten Menschen nicht normal sind. Sonst wären es herkömmliche Kostümfotos. Johansson: Darum geht es nicht. Wir wollen Aufmerksamkeit auf eine Gruppe von Menschen lenken, die über die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg im Abseits stand, die politisch nicht repräsentiert wurde, nicht im öffentlichen Raum vertreten war. Es gibt noch immer so viele Fragen und Vorurteile über diese Menschen. Wie Sie bereits erwähnten: Sind sie nun krank oder nicht? Haben sie Träume? Wie ticken sie so? Wir wollen die Betrachterinnen und Betrachter der Fotos dazu bringen, ihre Vorurteile abzulegen, sich eine eigene Meinung über Menschen mit Downsyndrom zu bilden.

SPIEGEL: Die Rollen, in die Ihre Models schlüpfen, woher kommen die? Johansson: Wir haben mit allen Models im Vorfeld der Aufnahmen ein Interview geführt, über Träume, Wünsche und die Frage, wie sie sich selbst sehen. Ein künstlerisches Team hat daraus dann unterschiedliche Rollen entwickelt. Wenn ich die Ergebnisse sehe, finde ich, das passt ganz gut.