Wer jemals in den Sechziger- oder Siebzigerjahren als Kind im Schuhladen neue Schuhe angepasst bekam, wird sich daran erinnern: an diese Bildergeschichten – Comics? Nein, das Wort kannten wir nicht –, in denen ein Feuersalamander namens Lurchi zusammen mit dem dicklichen Unkerich, Hopps, dem Frosch, einem Igel namens Igel und anderen Waldgestalten Abenteuer erlebte, die er dank der Markenschuhe, die er trug, bestand. Die Texte waren gereimt und in Schreibschrift. Die Lektüre war prägend damals, und als ich als Kind am Bach bei unserem Schrebergarten mal einen echten Feuersalamander sah, konnte ich gar nicht glauben, dass es solche Tiere wirklich gibt.