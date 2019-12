In Herrliberg-Meilen am rechten Zürichseeufer leben die Menschen auf der Sonnenseite des Lebens. Die Gegend ist auch bekannt als "Goldküste". So nennen die Züricher diese Ecke wohl schon seit den Vierzigerjahren des vorigen Jahrhunderts. Allerdings ging es damals um "Gold" im Sinne von "Sonne", weil die geografische Lage einfach ausgezeichnet ist. Heute geht es um Betongold. In Herrliberg wohnt der Reichtum. Der reicht mitunter für ein 1000-Quadratmeter-Grundstück, Platz genug für ein über drei Geschosse organisiertes Fernrohr auf den See.

Die Idee zu dem verschachtelten Haus floss aus den Stiften der beiden Architekten Juan González und Rubén Daluz: In Spanien geboren, in Zürich ausgebildet und seit 2012 ein Team, das bekannt ist für Häuser von kühler Schönheit. Für ihren Bauherrn vom Herrliberg entwickelten sie einen Körper aus zwei gegeneinander verschobenen Gebäuderiegeln, die über ein Zwischengeschoss miteinander verbunden sind.

Das Wohn- und das darüber gelegene Schlafgeschoss ragen über das Hanggrundstück dem See entgegen. Das erschafft zwei überdachte Außenbereiche. Auch auf der Sonnenseite regnet es mal - und wenn nicht, ist Schatten etwas Schönes. Vor allem aber ergeben sich aus dieser Platzierung zwei unverbaubare Seepanoramen. Bodentiefe Fenster nach Südwesten eröffnen ein fantastisches Naturschauspiel.

Zur Straße hin zeigt sich die Villa stattdessen verschlossen. Die Fassade ist nur durchbrochen von den Löchern eines Sonnenschutzes, der an Maschrabiyya erinnert. Die dekorativen Fenstergitter sind ein Element aus der arabischen Architektur. Dazu passt auch das glänzende Garagentor aus Kupfer. Sieht gut aus, ermöglicht aber keine Einblicke in das Dahinter.

Wäre die Sicht frei, käme das zentral gelegene Zwischengeschoss zum Vorschein. Hier liegt die Küche, der Knotenpunkt des Hauses. Von dort gehen die Wege über breite Treppen in das Esszimmer im Erdgeschoss und den Wohnbereich. Über allem liegt das Elternschlafzimmer mit Bad, Sauna und Ankleideraum.

Im Untergeschoss ist Platz für ein Arbeitszimmer mit der wohl besten Aussicht weit und breit, zwei weitere Räume samt kleinem Bad und ein Studio. Auch Technik- und Lagerräume sind hier noch untergebracht.

Für die Innenarchitektur reichte Daluz und González Schwarz und Weiß. Wände, Decken und Böden strahlen als Weißbeton. Der monolithische Küchenblock ist schwarz, die Schränke und Regale entlang der Wände aus edlem Furnier. Im geschickt gelenkten Lichteinfall erscheint alles noch ein wenig hochwertiger. Zusätzliches Licht kommt von kleinen Deckenspots.

Raumschiff am Seeufer

"Man könnte meinen, ein Raumschiff sei am Seeufer in Herrliberg am Zürichsee gelandet", schreibt die Jury für die "Häuser des Jahres 2019" zu diesem Bau. Nach dem Staunen fiel ihr dann noch ein: "glatt, hell, einfach, schlicht und schön". Fehlt nur noch: zähni, was Schweizerdeutsch ist und so viel bedeutet wie: großartig.