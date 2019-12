Philosophie des Schenkens Wann Socken und Pralinen genau das richtige Geschenk sind

Irgendwann in den vergangenen Jahren hat die Geschenke das gleiche Schicksal ereilt wie die Liebe oder Silvester: In unseren Köpfen hat sich eine idealisierte Vorstellung von ihnen festgesetzt, an die die Realität ohnehin nie heranreichen kann. Die Idee vom perfekten Geschenk.

Das perfekte Geschenk ist so individuell, dass kein anderer Mensch als der Beschenkte etwas damit anfangen könnte. Ein bestimmter Roman in Originalausgabe, mit Widmung natürlich. Ein Glas Sand von irgendeinem bedeutungsvollen Strand. Ein Schmuckstück, das den Geschmack des Beschenkten perfekt trifft.

Das perfekte Geschenk sagt: Keiner kennt dich so gut wie ich. Keinem bist du so viel wert wie mir. (Und wehe, du weißt das nicht zu schätzen.)

Das perfekte Geschenk ist so gesehen das Äquivalent zu der einen großen Liebe des Lebens, die man irgendwo in einem Schneesturm trifft, um fortan alle Schicksalsschläge gemeinsam zu durchstehen und bis ans Lebensende zusammenzubleiben. Oder zu der Silvesterparty auf irgendeiner Dachterrasse in Manhattan, auf der ausschließlich sehr interessante und sehr gut tanzende Menschen eingeladen sind und alle gute Laune haben und euphorisch das neue Jahr begrüßen.

Auf dem Sofa sitzen ist auch nett

Die Sache ist nur die: Irgendwann kommt man in ein Alter, in dem man einsieht, dass es auch sehr nett sein kann, Silvester einfach nur auf dem Sofa eines Freundes zu sitzen. Dass es sogar okay sein kann, wenn Silvester nicht der lustigste und beste Abend des Jahres ist. Und dass der Sofa-Abend nicht weniger wertvoll dadurch wird, dass man - theoretisch - in einem anderen Leben auf einer Dachterrasse in Manhattan tanzen könnte.

Das Alter, indem man das erkennt, ist das Alter, in dem man nicht mehr enttäuscht ist, wenn man eine Bodylotion geschenkt bekommt. Oder Socken. Oder ein Notizbuch.

Bodylotion, Socken und Notizbücher gehören zu einer bestimmten Kategorie von Geschenken. Man könnte sie Nicht-Geschenke nennen. Dinge also, die niemand wirklich braucht, aber jeder irgendwie gebrauchen kann. Dinge, die man immer dann schenkt, wenn man keine Ahnung hat, was man schenken soll, aber gerne etwas schenken möchte.

Der netten Kollegin. Dem Nachbarn, der die Katze füttert, wenn man verreist. Einem alten Freund, von dem man nicht so genau weiß, ob er eigentlich immer noch genauso gerne klettern geht wie früher. Oder dem Cousin, den man nur zwei Mal im Jahr sieht.

Oder manchmal sogar Menschen, die man gar nicht kennt.

Das Nicht-Geschenk wählt man nach folgenden, denkbar einfachen Regeln aus: Man überlegt sich etwas, das der Beschenkte vermutlich ohnehin benutzt. Sehr beliebt sind deshalb auch Duschgel, Schokolade oder Tee.

Bio-Wildrosen-Entspannungsduschgel statt Duschdas

Und dann kauft man diese Dinge einfach eine Spur edler, als sie der Beschenkte für sich selbst besorgen würde. Also Bio-Wildrosen-Entspannungsduschgel statt Duschdas, Schokolade in der hübschen Geschenkverpackung statt der 100g-Tafel für 99 Cent. Handgestrickte Alpakasocken statt Baumwollstrümpfe im Fünferpack.

Wichtig ist, dass es etwas sein muss, dass keine bleibenden Spuren hinterlässt. Weil man es einfach aufessen oder verbrauchen kann. Ein Kugelschreiber ist deshalb ein schlechtes Nicht-Geschenk, egal wie originell Sie genau jenes Exemplar finden. Besser ist ein schöner Stapel Grußkarten, die der Beschenkte irgendwann einfach verschicken kann.

Wichtig ist außerdem, dass das Geschenk so neutral wie möglich ist. Ein Gutschein für ein Frühstück in Ihrem Lieblingscafé? Nett gemeint, aber wer weiß, ob es dem Beschenkten dort so gut gefällt wie Ihnen. Besser ist einfach ein hübsches Glas Marmelade.

Socken, Schokolade, Blumen - das Nicht-Geschenk hat völlig zu Unrecht einen schlechten Ruf. Das kommt daher, dass das Nicht-Geschenk auf gewisse Weise das genaue Gegenteil des perfekten Geschenks ist. Es gilt als einfallslos. Durchschnittlich. Überflüssig.

Aber die Menschen, die das denken, sind für gewöhnlich auch die, die Gefahr laufen, in der Silvesternacht heimlich im Badezimmer des Gastgebers der Silvesterparty zu heulen, weil ja noch nicht einmal in Manhattan darauf Verlass ist, dass sich das Leben endlich mal perfekt anfühlt. Es sind die, die keine netten Bekanntschaften wertschätzen können, weil sie immer darauf warten, dass endlich jemand auftaucht, für den sie ihr eigenes Leben auf der Titanic opfern würden, mindestens.

Wieviel schöner ist es doch, mit Alpakasocken auf dem durchgewetzten Sofa eines alten Freundes zu sitzen und sich gegenseitig Tee und Schokolade zu überreichen.