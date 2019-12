Fatih Akerdem ist eine Institution. Der Barchef des Westin Grand-Hotels in Frankfurt am Main ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Er hat er schon in Singapur Workshops gegeben, in St. Petersburg oder auf den Malediven. In Libyen, wo Alkohol verboten ist, lehrte er seine Schüler das Mixen mit alkoholfreien Cocktails. Seit 1990 steht er fast jede Nacht hinter dem Tresen der Hotelbar. Akerdem hat viele Preise gewonnen, zuletzt den für Mixology Bar Award "für sein Lebenswerk". Akerderms Weihnachtsdrink hat es in sich: Neben Bourbon kommen auch noch Wermut und Ingwerlikör in einen "Christmas in Mainhattan". Die beste Zutat, so Akerdems Philosophie, sei aber Liebe: "Das schmeckt man vielleicht nicht, aber man spürt es."

"Christmas in Mainhattan" von Fatih Akerdem, The Westin Grand Hotel, Frankfurt

4 cl. Bulleit Bourbon Whiskey

2 cl. Carpano Antica Formula Vermouth

1 Barlöffel Ingwersaft frisch

1 cl. Ingwerlikör

2 Nelken

1 kl. Zimtstange

Alle Zutaten in einem Rührglas auf Eiswürfeln geben und kurz und kräftig rühren. Martinigläser am Rand mit Zimtpulver und Zucker versehen, mit zwei Cocktailkirschen garnieren "und mit weihnachtlichen Wünschen servieren".

Fatih Akerdem "Christmas in Mainhattan"

"Gingerbread" von Sven Goller, Das schwarze Schaf, Bamberg

Aus Bamberg kommt ein Cocktail mit "schöner Lebkuchennote". Erfunden hat ihn Sven Goller. Er hat 2017 die deutsche Vorausscheidung der World Class gewonnen und war 2018 "Newcomer des Jahres" bei den Mixology Bar Awards. Goller betreibt "Das schwarze Schaf" im oberfränkischen Bamberg. Der Bartender wollte einen Drink mit lokalen Zutaten mischen. Weihnachtlich sollte er schmecken, aber nicht zu klassisch, Rotwein und Vanille schieden also schon mal aus. Stattdessen mixt er für seinen "Gingerbread" Apfel- und Birnenbrand mit Bamberger Siebenhügeltropfen. "Das ist ein bekannter Kräuterlikör, den gibt es in Bamberg fast überall", sagt Goller. Als Alternative empfiehlt Goller Becherovka. Der den Kräuterlikör macht dann allerdings eine Zimtnote, so Goller. Die Säure für den Drink liefert Verjus, dieser Saft unreifer Trauben kommt auch in der Sterneküche häufig zum Einsatz. Ahornsirup balanciert das Ganze aus. Als veganen Eierersatz nimmt Goller Aquafaba, es geht aber auch Eiweiß. Wichtig ist der Spritzer Bitter zum Schluss, am besten direkt oben auf den Schaum.

50 ml Apfel-und Birnenbrand

15 ml Bamberger Siebenhügeltropfen (alternativ Becherovka)

15 ml Ahornsirup

30 ml Verjus (Weingut am Stein)

1 Orangenzeste

10 ml Aquafaba (oder Bio-Eiweiß)

2 Spritzer Aromatic Bitters

Alle Zutaten bis auf die Bitters in einen Cocktailshaker geben und 12 Sekunden auf Eis kalt shaken. Doppelt in einen sauberen Shaker abseihen und mit Hilfe eines Milchaufschäumers schäumig schlagen. In eine vorgekühlte Cocktailschale geben und die Aromatic Bitters auf den Schaum geben.

Jan Ammensdörfer "Gingerbread" von Sven Goller

"Ryer & Higher" von Martin Weisert, The Fontenay, Hamburg

"Bei uns wird es etwas verspielter, aber dennoch recht straight", sagt Martin Weisert über seinen Eintrag für die Weihnachtsgetränkekarte. Weisert ist der stellvertrende Barchef im The Fontenay. Das dem Hamburger Fünf-Sterne-plus-Hotel serviert zu Weihnachten eine Abwandlung des Old Fashioned, mit Kräutern und Gewürzen aus der ganzen Welt und wie man das aus Hamburg kennt. "Zur Weihnachtszeit ist jeder großzügig, da passen Safran und Vanille hervorragend, dachten wir uns", so Weisert über die Entstehungsgeschichte des "Ryer & Higher". Eine Mischung aus Roggenwhiskey gibt dem Drink Drive und eine regionale Note.

40ml Lot 40 Rye Whisky

20ml Rittenhouse Rye Whisky

30ml Birne-Safran-Vanille Likör (Lantenhammer Birnenlikör mit Safran und Vanille eingelegt)

3 Spritzer Angostura Bitters

The Fontenay "Ryer & Higher"

Das ganze wird dann auf Eis gerührt und anschließend in einen Tumbler auf einem großen Eiscube serviert. Als Garnitur kommt eine gedörrte Birnenscheibe dazu.