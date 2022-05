Riesling ist in Deutschland die Paraderebsorte schlechthin, kein Land baut mehr davon an. Sie bedeckt nicht nur rund ein Viertel der gesamten Weinberge, sie beansprucht auch die meiste Aufmerksamkeit für sich: Weinführer lieben sie, die Jungwinzervereinigung »Generation Riesling« trägt sie im Namen. Und viele Rekorde gehen auf ihr Konto, etwa eine 2015er-Trockenbeerenauslese von der Nahe, die vor drei Jahren für rund 22.000 Euro versteigert wurde.

Dank geeigneter Böden, eher kühlem Klima und jahrhundertelanger Expertise vieler Weingüter gibt es hierzulande etliche hervorragende bezahlbare Weine. Warum sollte man also überhaupt zu importiertem Riesling greifen?

Allein schon, weil es engstirnig wäre, den Vergleich mit Trauben, die jenseits der eigenen Landesgrenzen wachsen, nicht anzustellen. Die folgenden Weine zeigen, dass es auch außerhalb unserer heimischen Gefilde guten Riesling gibt: Italien

Bild vergrößern Stiftskellerei Neustift: Praepositus, ca. 24 Euro

Aus Südtirol stammt der 2019er-Riesling Praepositus von der Stiftskellerei Neustift. Er duftet nach Grapefruit, nassem Stein, Limettenzeste, Pfirsichhaut und besticht durch eine ätherische Note. Nimmt man einen Schluck, erinnert der Wein an die mineralische Frische eines Bergbachs, kombiniert mit einer untergründigen Säure.

Bild vergrößern Weingut Ca’ di Frara: Oliva, ca. 14 Euro

Das Anbaugebiet Oltrepò Pavese liegt in der Lombardei. Von dort stammt der Oliva des Weinguts Ca’ di Frara. Der Riesling aus dem Jahrgang 2018 riecht leicht modrig, nach Petroleum und Boskoop-Schale. Am Gaumen kommen Heu und Limette dazu sowie eine Feuersteinnote. Weiches Mundgefühl, aber eine animierende Säure im Abgang. Frankreich

Bild vergrößern Weingut Albert Mann: Schlossberg Grand Cru, ca. 55 Euro

Der 2020er Schlossberg Grand Cru vom Weingut Albert Mann im Elsass verströmt ein kühles Bouquet von herbem Apfel, nassem Stein, krautiger Note sowie Orangenzeste. Er schmeckt nach Zitrusfrüchten und Steinobst, punktet aber vor allem durch seinen im ersten Moment zarten Geschmack, der dann durch eine zupackende Säure und vibrierende Mineralität und Lebendigkeit eingefangen wird. Der Grand Cru wird sicher weiter dazugewinnen durch einige Jahre Reifung.

Bild vergrößern Famille Hugel: Grossi Laüe, ca. 43 Euro

Bereits eine Dekade hat Famille Hugel ihren 2012er Grossi Laüe, Elsässisch für Große Lage, reifen lassen. Gemeint ist der Weinberg Schoenenbourg bei Riquewihr. Der Wein duftet nach Zeder, gelben Früchten und zarten Röstaromen. Nimmt man einen Schluck, sind da neben Boskop leicht petrolige Reifenoten. Der Wein ist aber alles andere als altersmüde, sondern ein Kraftpaket mit viel Extrakt, leichtem Schmelz und salzigem Nachhall auf der Zunge. Österreich

Bild vergrößern Weingut F.X. Pichler: Burgstall, ca. 23 Euro

In Österreich wächst Riesling nur auf rund 2000 Hektar, das sind nicht mal zehn Prozent der damit bestockten deutschen Anbaufläche. Im für Weißwein besonders geeigneten Anbaugebiet Wachau jedoch spielt die Sorte nach dem Grünen Veltliner eine wichtige Rolle. Der 2021er Burgstall vom Weingut F.X. Pichler ist in der Nase klar, elegant und kühl mit feinen Aromen von Pfirsichhaut, Blumenwiese, Limettenzeste und Weißbrot. Am Gaumen sehr ausgewogen, mit schmackhafter Mineralität und feiner Zitrusfrucht. Mit seiner vitalen Säure wirkt der Wein leicht in der Konsistenz, aber dennoch kraftvoll im Aufspiel.

Bild vergrößern Weingut F.X. Pichler: Steinertal, ca. 50 Euro

Wer sich noch bis September gedulden mag, kann auch den 2021er Riesling Steinertal vom selben Weingut probieren. Momentan liegt er noch im Fass, besticht aber schon jetzt durch einen verwöhnerischen Duft. Der erste Schluck ist weich, viel Mineralität und eine fein gewebte zitrische Leichtigkeit halten dagegen. Dieser Wein lebt vor allem von seiner balancierten Struktur. Ungarn

Bild vergrößern Weingut Gilvesy: Tarányi, ca. 14 Euro

Der nächste Wein kommt aus dem ungarischen Anbaugebiet Szent György-hegy, übersetzt Sankt-Georgs-Berg. Dieser ehemalige Vulkan ragt am Nordufer des Balaton steil empor. In Ungarn wird viel Welschriesling angebaut, der mit hiesigem Riesling jedoch nicht verwandt ist. Letzterer wird zur Unterscheidung daher Rajnai Rizling genannt, Rhein-Riesling. Der 2020er Tarányi vom Weingut Gilvesy riecht nach Gras, grünem Apfel und laktischen Noten. Am Gaumen zeigt der Riesling außerdem junge Ananas, etwas Steinobst und hat einen schönen mineralischen Biss.

USA

Bild vergrößern Weingut Ste. Michelle: Eroica, ca. 22 Euro

Auch in den Vereinigten Staaten finden sich kühlere Gegenden, in denen Riesling sich wohlfühlt. Im nordwestlichsten Bundesstaat Washington etwa. Das Weingut Ste. Michelle arbeitet mit dem Mosel-Weingut Dr. Loosen zusammen und baut Riesling im großen Stil an. Der Eroica aus dem Jahrgang 2020 macht beim Hineinschnuppern einen recht eleganten Eindruck. Er schmeckt nach Limette, Grapefruit und junger Ananas und wird getragen von einem Gerüst aus gut eingebundener Säure und Mineralität. Neuseeland

Bild vergrößern Weingut Seifried: Riesling, ca. 13 Euro

Der 2020er Riesling des Weinguts Seifried sollte auch etwas für Menschen sein, die mit der Rebsorte wegen ihrer rassigen Säure hadern. Denn bei diesem Wein aus dem Anbaugebiet Nelson, am Nordende des Inselstaats gelegen, sorgt die Säure zwar für die nötige Frische, fällt aber nicht so fordernd aus. Findet sich im Duft noch Petroleum, schmeckt der Riesling dann einfach unglaublich frisch und saftig, an gelbe Nektarinen, etwas Mandarine und einen Tupfer Maracuja erinnernd. Australien

Bild vergrößern Henschke: Peggy’s Hill, ca. 34 Euro

Das wohlklingende Anbaugebiet Eden Valley im Bundesstaat South Australia ist für seine lange Rieslingtradition bekannt. Ein schönes Beispiel ist der Peggy’s Hill vom Weingut Henschke. Der Jahrgang 2021 duftet zart nach nassem Schiefer, Pfirsichhaut, gelbem Apfel und einem Hauch Karamell. Am Gaumen sehr stimmig, elegant, mit animierender Mineralität und Leichtigkeit und feiner, an Kernobst erinnernder Frucht.