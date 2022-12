Bei Lamborghini zählen die äußeren Werte, daher kommt der Schaumwein in einer kegelförmigen Flasche mit folierter, wabenartiger Oberfläche. Das kräftige Gelb von Etikett und Kapsel, das Logo mit dem Kampfstier und nicht zuletzt der übergroße Lamborghini-Schriftzug stehen für alles, nur nicht für dezente Zurückhaltung: Der Trailer in Endlosschleife auf einer der beiden Homepages bedient mit viel nackter Haut, High Heels und überschäumendem Glas am Pool denn auch so ziemlich jedes Protzklischee.

Auch wenn hier sicher ein größerer Teil des Kaufpreises nur für Marketing und Verpackung draufgeht: Bei etwa 84 Euro sollte für einen ordentlichen Sprit im Tank grundsätzlich Spielraum bleiben.