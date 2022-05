Katzen, finde ich, sehen immer so aus, als ob sie sich etwas denken.

Manchmal denken sie Freundliches, so wirkt es jedenfalls. So wie die Katze, die meine Schwester adoptiert hat, also die Katze die Schwester, nicht umgekehrt. Das Tier wohnt eigentlich woanders, legt aber Wert darauf, bei meiner Schwester herumzuliegen oder mit ihr spazieren zu gehen. Das sagt sie ihr dann, überdeutlich. Neulich, als sie meine Schwester spätabends noch mal mit nach draußen kriegte, freute sie sich so narrisch, dass sie im Überschwang auf einen Baum fetzte und nicht mehr runterkam, da oben saß sie dann und beklagte sich, nachts um elf.